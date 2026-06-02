हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोलाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें

लाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें

Automatic Gearbox Maintenance: ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कार का सबसे महंगा पार्ट माना जाता है. सही देखभाल और कुछ आसान आदतों की मदद से इसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

Automatic Gearbox Maintenance: आज के समय में ऑटोमैटिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग और बेहतर सुविधा के कारण लोग मैनुअल की जगह ऑटोमैटिक कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि ऑटोमैटिक कार का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा हिस्सा उसका गियरबॉक्स होता है. अगर इसमें कोई बड़ी खराबी आ जाए तो रिपेयर का खर्च हजारों नहीं बल्कि कई बार लाखों रुपये तक पहुंच सकता है. 

अच्छी बात यह है कि आधुनिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स काफी मजबूत होते हैं और सही देखभाल मिलने पर 1.5 लाख से 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चल सकते हैं. लेकिन इसके लिए ड्राइविंग आदतों और समय पर मेंटेनेंस का ध्यान रखना जरूरी है. कुछ छोटी गलतियां गियरबॉक्स की उम्र कम कर सकती हैं, जबकि सही आदतें इसे लंबे समय तक बेहतर हालत में बनाए रख सकती हैं.

ये गलतियां घटा सकती हैं गियरबॉक्स की उम्र

ऑटोमैटिक कार चलाते समय कई ड्राइवर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ट्रांसमिशन पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं. उदाहरण के लिए कार पूरी तरह रुके बिना ड्राइव मोड से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव मोड में शिफ्ट करना गियरबॉक्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसी तरह ढलान पर केवल एक्सीलेटर के सहारे कार को रोककर रखना भी ट्रांसमिशन पर दबाव बढ़ाता है. 

कई लोग लंबे समय तक ट्रांसमिशन ऑयल बदलवाने को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही ऑयल गियरबॉक्स के अंदरूनी हिस्सों को सुरक्षित रखता है. अगर ऑयल पुराना या खराब हो जाए तो घर्षण बढ़ सकता है और खराबी का खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए कंपनी द्वारा बताए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: 1 KM के लिए देने होंगे 8 रुपये, VinFast पेश करेगी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस, Ola-Uber की बढ़ेगी टेंशन

गियरबॉक्स को लंबे समय तक फिट रखने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑटोमैटिक कार का गियरबॉक्स सालों तक बिना परेशानी के काम करे, तो कुछ आसान नियम अपनाने चाहिए. कार स्टार्ट करने के बाद तुरंत तेज एक्सीलेरेशन देने से बचें और इंजन को कुछ समय सामान्य तापमान तक पहुंचने दें. समय-समय पर ट्रांसमिशन फ्लूइड की जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर बदलवाएं. अगर गियर बदलते समय झटके महसूस हों, अजीब आवाज आए या कार का रिस्पॉन्स धीमा लगे, तो तुरंत जांच करानी चाहिए. 

समस्या को नजरअंदाज करने पर छोटा खर्च बाद में बड़ी मरम्मत में बदल सकता है. इसके अलावा भारी लोड खींचने या जरूरत से ज्यादा आक्रामक ड्राइविंग से बचना भी फायदेमंद रहता है. सही देखभाल और नियमित मेंटेनेंस की मदद से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की लाइफ काफी बढ़ाई जा सकती है और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Car Price Hike: बस एक दिन और...Maruti Brezza से लेकर Dzire तक, महंगी होने जा रही ये पॉपुलर कारें

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Car Care Tips Automatic Transmission Automatic Gearbox Gearbox Maintenance Transmission Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब Ambassador भी हुई इलेक्ट्रिक, BaaS के साथ ही ADAS जैसे फीचर्स भी शामिल
अब Ambassador भी हुई इलेक्ट्रिक, BaaS के साथ ही ADAS जैसे फीचर्स भी शामिल
ऑटो
Splendor या HF Deluxe, किस बाइक को फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में पेश करेगी Hero MotoCorp? जानें डिटेल्स
Splendor या HF Deluxe, किस बाइक को फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में पेश करेगी Hero MotoCorp?
ऑटो
बेहद किफायती कीमत में VinFast लॉन्च करने जा रही EV, जानिए मार्केट में किन्हें मिलेगी टक्कर?
बेहद किफायती कीमत में VinFast लॉन्च करने जा रही EV, जानिए मार्केट में किन्हें मिलेगी टक्कर?
ऑटो
किस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों को लोग कर रहे सबसे ज्यादा पसंद? जानिए Top-5 में कौन शामिल
किस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों को लोग कर रहे सबसे ज्यादा पसंद? जानिए Top-5 में कौन शामिल
Advertisement

वीडियोज

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
बंगाल चुनाव हारते ही TMC में दो फाड़? फर्जी साइन से सामने आई फूट, पार्टी को कैसे बचा पाएंगी ममता बनर्जी?
बंगाल चुनाव हारते ही TMC में दो फाड़? फर्जी साइन से सामने आई फूट, पार्टी को कैसे बचा पाएंगी ममता बनर्जी?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
ट्रेंडिंग
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
टेक्नोलॉजी
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget