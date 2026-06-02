लाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें

Automatic Gearbox Maintenance: आज के समय में ऑटोमैटिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग और बेहतर सुविधा के कारण लोग मैनुअल की जगह ऑटोमैटिक कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि ऑटोमैटिक कार का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा हिस्सा उसका गियरबॉक्स होता है. अगर इसमें कोई बड़ी खराबी आ जाए तो रिपेयर का खर्च हजारों नहीं बल्कि कई बार लाखों रुपये तक पहुंच सकता है.

अच्छी बात यह है कि आधुनिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स काफी मजबूत होते हैं और सही देखभाल मिलने पर 1.5 लाख से 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चल सकते हैं. लेकिन इसके लिए ड्राइविंग आदतों और समय पर मेंटेनेंस का ध्यान रखना जरूरी है. कुछ छोटी गलतियां गियरबॉक्स की उम्र कम कर सकती हैं, जबकि सही आदतें इसे लंबे समय तक बेहतर हालत में बनाए रख सकती हैं.

ये गलतियां घटा सकती हैं गियरबॉक्स की उम्र

ऑटोमैटिक कार चलाते समय कई ड्राइवर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ट्रांसमिशन पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं. उदाहरण के लिए कार पूरी तरह रुके बिना ड्राइव मोड से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव मोड में शिफ्ट करना गियरबॉक्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसी तरह ढलान पर केवल एक्सीलेटर के सहारे कार को रोककर रखना भी ट्रांसमिशन पर दबाव बढ़ाता है.

कई लोग लंबे समय तक ट्रांसमिशन ऑयल बदलवाने को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही ऑयल गियरबॉक्स के अंदरूनी हिस्सों को सुरक्षित रखता है. अगर ऑयल पुराना या खराब हो जाए तो घर्षण बढ़ सकता है और खराबी का खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए कंपनी द्वारा बताए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: 1 KM के लिए देने होंगे 8 रुपये, VinFast पेश करेगी इलेक्ट्रिक कैब सर्विस, Ola-Uber की बढ़ेगी टेंशन

गियरबॉक्स को लंबे समय तक फिट रखने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑटोमैटिक कार का गियरबॉक्स सालों तक बिना परेशानी के काम करे, तो कुछ आसान नियम अपनाने चाहिए. कार स्टार्ट करने के बाद तुरंत तेज एक्सीलेरेशन देने से बचें और इंजन को कुछ समय सामान्य तापमान तक पहुंचने दें. समय-समय पर ट्रांसमिशन फ्लूइड की जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर बदलवाएं. अगर गियर बदलते समय झटके महसूस हों, अजीब आवाज आए या कार का रिस्पॉन्स धीमा लगे, तो तुरंत जांच करानी चाहिए.

समस्या को नजरअंदाज करने पर छोटा खर्च बाद में बड़ी मरम्मत में बदल सकता है. इसके अलावा भारी लोड खींचने या जरूरत से ज्यादा आक्रामक ड्राइविंग से बचना भी फायदेमंद रहता है. सही देखभाल और नियमित मेंटेनेंस की मदद से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की लाइफ काफी बढ़ाई जा सकती है और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Car Price Hike: बस एक दिन और...Maruti Brezza से लेकर Dzire तक, महंगी होने जा रही ये पॉपुलर कारें