10 लाख से कम बजट में आने वाली ये कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, फ्यूल में होगी बचत

नई कार खरीदते समय लोग सिर्फ डिजाइन और फीचर्स ही नहीं, बल्कि माइलेज पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में ऐसी कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकें. खासकर मिडिल क्लास परिवार अब ऐसी कारें तलाश रहे हैं जो खरीदने में किफायती होने के साथ-साथ रोजाना के खर्च को भी कम कर सके. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये तक है तो बाजार में कई ऐसी CNG और हाइब्रिड कारें मौजूद हैं जो शानदार माइलेज देने के साथ जेब पर भी कम बोझ डालती हैं.

Maruti Fronx CNG

अगर आप CNG कार खरीदना चाहते हैं तो Maruti Fronx CNG भी एक बेहतरीन है. कंपनी के मुताबिक, यह करीब 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. इसके अलावा इसमें मॉडर्न फीचर्स, आकर्षक डिजाइन और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा भी मिलता है. यही कारण है कि यह कार तेजी से पॉपुलर हो रही है.

Tata Punch iCNG

टाटा मोटर्स ने भी माइलेज के मामले में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी की पंच iCNG में ट्विन-सिलेंडर तकनीक दी गई है, जिससे बूट स्पेस की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है. पहले CNG कारों में गैस सिलेंडर की वजह से सामान रखने की जगह कम हो जाती थी, लेकिन नई तकनीक के कारण अब फैमिली के साथ यात्रा करना ज्यादा आसान हो गया है. पंच iCNG लगभग 26.9 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है और बेहतर सेफ्टी के लिए भी जानी जाती है.

Hyundai Exter Duo CNG

Hyundai Exter Duo CNG भी इस लिस्ट में शामिल है. कंपनी ने इसमें डुअल-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे बूट स्पेस बेहतर मिलता है. यह कार लगभग 27.1 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. शहर में चलाने के लिए इसका इंजन स्मूद माना जाता है और कम फ्यूल खर्च के चलते यह बजट खरीदारों को आकर्षित कर रही है.

ये ऑप्शन्स भी हो सकते हैं बेस्ट

कम बजट में सबसे ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए मारुति वैगनआर CNG और डिजायर CNG भी मजबूत विकल्प हैं. वैगनआर CNG लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने का दावा करती है, जबकि डिजायर CNG करीब 33.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. इन दोनों कारों की रनिंग कॉस्ट बेहद कम है और इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मानी जाती है.

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