Best Cars Under 5 Lakh: हमारे देश में इन दिनों लोगों को SUV गाड़ियों का शौक बहुत ज्यादा है. जिसके चलते सड़कों पर एसयूवी कारें खूब बिक रही हैं. लेकिन इंडिया में ज्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों की कीमत 7 से 10 लाख रुपये के बीच होती है. जो हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती. जिसके चलते सभी लोग एसयूवी गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं.

हालांकि अगर आपका बजट सिर्फ 5 लाख रुपये के आसपास है तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि देश में कई ऐसी बजट-फ्रेंडली कारें मौजूद हैं. तो चलिए जानते हैं 5 लाख रुपये से कम शुरुआती कीमत में आने वाली उन 4 जबरदस्त गाड़ियों के बारे में जो कम बजट में एसयूवी जैसा फील देती हैं.

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

पहले स्थान पर है मारुति सुजुकी एस-प्रेसो जिसे कंपनी मिनी एसयूवी के तौर पर प्रमोट करती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 3.50 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट भी 5.27 लाख रुपये तक जाता है.

जबकि इसका बॉक्सी डिजाइन, ऊंचा बोनट, 180mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और कमांडिंग सीटिंग पोजीशन इसे एक छोटी एसयूवी जैसा फील देती है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. जो पेट्रोल पर करीब 24-25 kmpl और CNG पर 32.73 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है.

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रेनो क्विड

वहीं कम बजट में स्टाइलिश और मस्कुलर लुक चाहने वालों के लिए रेनो क्विड एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.53 लाख रुपये है. क्विड का SUV-स्टाइल फ्रंट ग्रिल, व्हील आर्च क्लैडिंग और 184mm का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे भीड़ में अलग पहचान देता है.

वहीं इसमें 1.0-लीटर का इंजन दिया गया है जो मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है और लगभग 21-22 kmpl का माइलेज आराम से दे देता है.

सिट्रोएन C3 X

लेकिन अगर आप 5 लाख रुपये के बजट में एक बड़ी और चौड़ी गाड़ी चाहते हैं जिसका लुक बिल्कुल क्रॉसओवर एसयूवी जैसा हो तो सिट्रोएन C3 X का बेस वेरिएंट आपके लिए शानदार साबित हो सकता है.

वहीं इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 1.2-लीटर का दमदार इंजन, बेहतरीन सस्पेंशन और शानदार केबिन स्पेस मिलता है. जो ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी एसयूवी जैसा आरामदायक सफर देता है.

टाटा टियागो

बता दें टाटा टियागो एक हैचबैक कार है लेकिन इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, 170mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और भारी-भरकम रोड प्रेजेंस किसी छोटी एसयूवी से कम नहीं लगती. महज 4.70 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाली इस कार में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर इंजन मिलता है और यह पेट्रोल व CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध है.

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