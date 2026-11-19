Pressure Cooker Rice Whistles: चावल बनाते समय सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन पानी और सीटी को लेकर होता है. कभी चावल बहुत ज्यादा गल जाते हैं तो कभी दाने कच्चे रह जाते हैं. अगर आपको खिला-खिला चावल पसंद है तो तरीका थोड़ा अलग होगा और अगर चावल हल्का गीला या ज्यादा पका हुआ चाहिए तो पानी और पकाने का समय भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा. प्रेशर कुकर में चावल बनाने के लिए बस कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

खिला-खिला चावल चाहिए तो क्या करें?

अगर आपको ऐसे चावल पसंद हैं जिनके दाने अलग-अलग रहें और चावल चिपके नहीं, तो पानी की मात्रा पर सबसे ज्यादा ध्यान दें. बासमती चावल के लिए आमतौर पर एक कप चावल में करीब डेढ़ कप पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. चावल को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना भी जरूरी है. इससे चावल के ऊपर लगा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है और पकने के बाद दाने ज्यादा चिपकते नहीं हैं.





कुकर में चावल और पानी डालने के बाद इसे सही समय तक पकाएं. सफेद बासमती चावल को प्रेशर में करीब 3-4 मिनट तक पकाया जा सकता है. पकने के बाद प्रेशर को धीरे-धीरे निकलने दें. कुकर खुलने के बाद चावल को चम्मच से जोर-जोर से न चलाएं. हल्के हाथ से फोर्क की मदद से चावल को अलग करें.

चावल हल्का गीला रखना है तो?

अगर आपको चावल थोड़ा नरम और हल्का गीला पसंद है तो पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी होगी. चावल जितना पानी सोखेगा, उसकी बनावट उतनी ही नरम होगी. हालांकि पानी बहुत ज्यादा डालने से चावल खिले-खिले नहीं रहेंगे और ज्यादा गल सकते हैं. इसलिए अपनी पसंद के हिसाब से पानी की मात्रा को थोड़ा ऊपर-नीचे करना बेहतर है. यह भी ध्यान रखें कि अलग-अलग तरह के चावल पानी को अलग तरीके से सोखते हैं. बासमती, जैस्मिन और ब्राउन राइस को पकाने के लिए एक जैसा पानी नहीं चाहिए.

ज्यादा पका हुआ चावल चाहिए तो क्या करें?

अगर घर में किसी को ज्यादा नरम और अच्छी तरह पका हुआ चावल पसंद है तो पानी थोड़ा ज्यादा रखा जा सकता है. ब्राउन राइस जैसे चावल को वैसे भी सफेद चावल की तुलना में ज्यादा समय और पानी की जरूरत होती है. ब्राउन राइस को प्रेशर में करीब 12-15 मिनट तक पकाया जा सकता है. वहीं जैस्मिन राइस को करीब 4-5 मिनट में पकाया जा सकता है. इसलिए सिर्फ सीटी गिनने के बजाय चावल की किस्म को भी ध्यान में रखना जरूरी है.





कितनी सीटी लगानी चाहिए?

चावल के लिए सीटी की संख्या कुकर और चावल की किस्म के हिसाब से बदल सकती है. आमतौर पर सफेद चावल के लिए 1-2 सीटी काफी हो सकती हैं, जबकि ब्राउन राइस को 3-4 सीटी की जरूरत पड़ सकती है. अगर आपको पहली बार किसी नए चावल को कुकर में बनाना है तो पहले थोड़ी मात्रा में बनाकर पानी और सीटी का अंदाजा लगाना अच्छा रहेगा. एक ही नियम हर तरह के चावल पर लागू नहीं होता.

चावल बनाने से पहले ये काम जरूर करें

चावल को कुकर में डालने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह धो लें. अगर समय हो तो थोड़ी देर भिगोकर भी रख सकते हैं. इससे चावल जल्दी पकने में मदद मिल सकती है. कुकर में पानी बहुत ज्यादा भरने से चावल गीले और चिपचिपे हो सकते हैं. वहीं पानी कम हुआ तो चावल आधे पके या कड़े रह सकते हैं. इसलिए चावल की मात्रा के हिसाब से पानी रखना सबसे जरूरी है.

कुकर खोलने के बाद तुरंत चावल न चलाएं

चावल पक जाने के बाद एक आम गलती यह होती है कि कुकर खुलते ही चावल को चम्मच से चलाना शुरू कर देते हैं. इससे दाने टूट सकते हैं और चावल आपस में चिपक सकते हैं. कुकर खुलने के बाद चावल को हल्के हाथ से फोर्क से अलग करें. इससे दाने अपनी शेप में रहेंगे और चावल ज्यादा खिला-खिला दिखेगा.

इसे भी पढ़ें : Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक

चावल गीला या चिपचिपा क्यों हो जाता है?

अगर चावल बार-बार ज्यादा गल रहा है तो इसकी वजह पानी ज्यादा होना या जरूरत से ज्यादा पकाना हो सकती है. वहीं चावल कच्चा रह जाता है तो पानी कम पड़ सकता है या पकाने का समय कम हो सकता है.

इसे भी पढ़ें : Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़