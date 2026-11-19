VinFast Electric Scooter: इंडिया में धीरे-धीरे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पकड़ बना रही विनफास्ट कंपनी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है. क्योंकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह 2027 में भारत में अपने तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. ये तीनों स्कूटर वियतनाम में बिकने वाले कंपनी के पॉपुलर मॉडल्स इवो, क्यो और काइनेट पर आधारित होंगे.

बता दें कि विनफास्ट इन्हें सीधे इम्पोर्ट करने के बजाय भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करके भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर करेगी. चलिए जानते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज, फीचर्स और संभावित कीमत के बारे में पूरी डिटेल्स.

कम दाम और 165 किमी की रेंज

आपको बता दें कि विनफास्ट इवो इस लाइनअप का सबसे किफायती और डेली के इस्तेमाल वाला स्कूटर होगा. इसमें 1.5 kWh की बिल्ट-इन बैटरी के साथ 1.5 kWh की एक अधिक रिमूवेबल बैटरी लगाने का ऑप्शन मिलता है.

जबकि इसमें 2.45 kW की पीक पावर वाली हब-माउंटेड मोटर दी गई है. जो इसे 70 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर 165 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देने में सक्षम है. वियतनाम में इसकी कीमत भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 68,350 रुपये है.

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बेहतर बैलेंस और बड़े पहिये

वहीं इस रेंज का दूसरा मॉडल क्यो है जिसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनाया गया है. इसमें 3 kW की पीक पावर वाली हब मोटर मिलती है और यह सिंगल चार्ज पर 160 किलोमीटर की रेंज देता है.

इसकी दोनों बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है. खराब सड़कों पर बेहतर बैलेंस के लिए इसमें आगे और पीछे 14-इंच के बड़े पहिये दिए गए हैं. वियतनाम में इसकी कीमत लगभग 1.09 लाख रुपये के आसपास है.

स्पोर्टी परफॉर्मेंस और 90 किमी की टॉप स्पीड

जबकि अगर आप तेज रफ्तार और स्पोर्टी राइडिंग के शौकीन हैं तो विनफास्ट काइनेट आपके लिए खास होगा. क्योकि इसमें 5.2 kW की दमदार मोटर दी गई है. जिसकी मदद से यह महज 6 सेकंड में 0 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है और यह 145 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है. वियतनाम में इसकी कीमत करीब 1.45 लाख रुपये है.

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