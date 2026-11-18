Volkswagen Virtus Facelift: सेडान गाड़ियों की डिमांड पिछले कुछ सालों में कम हो गईं थी. लेकिन 2026 में सेडान कारों ने वापसी की है और अब पहले के मुकाबले बिक्री में तेजी देखने को मिल रहा है. जिसके चलते कंपनियां भी अपनी सेडान गाड़ियों को और भी प्रीमियम बना रही हैं. बता दें कि मार्केट में अब फॉक्सवैगन वर्टस एक बिल्कुल नए और आधुनिक अवतार में आने के लिए तैयार है.

वर्टस फेसलिफ्ट को 11 दिसंबर 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. चलिए जानतें हैं कि नई वर्टस फेसलिफ्ट में डिजाइन, फीचर्स और इंजन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

देखने को मिलेगा स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन

बता दें कि नई फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट के बाहरी लुक में सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में किए गए हैं. क्योंकि इसमें नया बंपर दिया गया है. जिसमें एलईडी फॉग लैंप्स और डायमंड-पैटर्न वाला लोअर एयर इनटेक मिलता है. जबकि ग्रिल को भी हल्का नया रूप दिया गया है.

वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार में नए 16-इंच के ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और पहले फ्रंट फेंडर पर दिखने वाली बैजिंग अब आगे के दरवाजों पर शिफ्ट कर दी गई है.

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360-डिग्री कैमरा

जबकि केबिन के अंदर का लेआउट काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा लेकिन इसमें नई अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम ट्रिम मटेरियल देखने को मिलेंगे. जबकि फ्रंट बंपर पर कैमरा पॉड और फ्रंट पार्किंग सेंसर की मौजूदगी से पता चलता है कि कंपनी इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जोड़ने जा रही है.

वहीं इसके अलावा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, AI वॉयस असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10.1-इंच इंफोटेनमेंट इंटरफेस और भारतीय गर्मी में केबिन को तेजी से ठंडा करने के लिए वेरिएबल-ज्योमेट्री कंप्रेसर वाला बेहतर एसी सिस्टम मिलने की उम्मीद है.

नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

बता दें कि कंपनी मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन ही जारी रखेगी. जहां 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता रहेगा.

वहीं 1.0-लीटर इंजन के साथ अब एक नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है. जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प भी जारी रहेगा.

क्या रहेगी कीमत?

आपको बता दें कि अभी फॉक्सवैगन वर्टस की एक्स-शोरूम कीमत 10.71 लाख से 19.20 लाख रुपये के बीच है. लेकिन नए अपडेट्स के बाद फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है. क्योंकि लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और होंडा सिटी से होगा. जिन्हें इस साल की शुरुआत में फेसलिफ्ट अपडेट मिल चुका है.

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