जसप्रीत बुमराह भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व पर खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया. पारी का पहला विकेट उन्होंने पहले ही ओवर में चटकाया था. एक शानदार इनस्विंग गेंद पर उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को बोल्ड किया था.

इसके बाद उन्होंने डेरिल मिशेल यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया. इस विकेट के साथ उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में जवागल श्रीनाथ की बराबरी की थी.

इसके बाद बुमराह ने टॉम ब्लंडेल का विकेट लिया, जो उनके टेस्ट करियर का 237वां विकेट था. इस विकेट के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया. जवागल श्रीनाथ को पछाड़ते हुए वह भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए.

टेस्ट में भारत के Top-10 हाईएस्ट विकेट टेकर

619 - अनिल कुंबले

537 - आर अश्विन

434 - कपिल देव

417 - हरभजन सिंह

356 - रवींद्र जडेजा

311 - इशांत शर्मा

311 - जहीर खान

266 - बिशन सिंह बेदी

242 - बीएस चंद्रशेखर

237* - जसप्रीत बुमराह

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निकोल्स-फिलिप्स की साझेदारी से संभली न्यूजीलैंड

पहले टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड के 5 विकेट महज 70 रन पर गिर चुके थे. इसमें जसप्रीत बुमराह ने 3, अंशुल कंबोज और आकाश दीप ने 1-1 विकेट लिया. लेकिन इसके बाद छठे विकेट के लिए हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के बिच शानदार साझेदारी हुई. खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 198 रन बना लिए हैं. निकोल्स 91 और फिलिप्स 71 पर खेल रहे हैं.

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