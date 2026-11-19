पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें खास अंदाज में याद किया. प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ एक भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, टाइग्रेस! आपके जैसी दूसरी कोई कभी नहीं होगी.' वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी.

Happy Birthday, tigress! There will never be another like you ❤️ https://t.co/mucY1NoOF4 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 19, 2026

पीएम मोदी ने भी दी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.' कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर इंदिरा गांधी को याद किया. पार्टी ने कहा कि उनका साहस, दूरदर्शिता और भारत की संप्रभुता एवं आत्मनिर्भरता के प्रति समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है. कांग्रेस ने उनकी ताकत और सेवा की विरासत को देश के लोगों के दिलों में हमेशा दर्ज बताया.

19 नवंबर 1917 को हुआ था इंदिरा गांधी का जन्म

इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में हुआ था. वह भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं. उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 में अपनी हत्या होने तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया. 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी.

आजादी की लड़ाई में भी निभाई थी भूमिका

इंदिरा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी. बचपन में उन्होंने 'बाल चरखा संघ' की स्थापना की थी. वर्ष 1930 में कांग्रेस की मदद के लिए बच्चों का संगठन 'वानर सेना' बनाया. बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति को दी गति

प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कई फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा. वर्ष 1969 में उन्होंने देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और कर्ज की सुविधा को आम लोगों, खासकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों तक पहुंचाना था.

इसके अलावा, 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति को गति देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और देश को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया.