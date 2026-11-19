उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई से फिलहाल राहत मिलने के बाद अब आयकर विभाग की जांच का खतरा मंडरा रहा है. चुनाव से पहले आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई से आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

आजम खान की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. आयकर विभाग की कार्रवाई का खतरा अभी भी बरकरार है. जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आयकर विभाग भारी जुर्माना वसूल सकता है.

आयकर विभाग का खतरा

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई की आशंका है. आजम खान और उनके करीबी ED के बाद अब आयकर विभाग के निशाने पर आ सकते हैं. रामपुर में ED की नई FIR और 2022 के जल निगम भर्ती घोटाले की जांच भी चुनौती बनी है. आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की कानूनी और सियासी मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं.

राजनीति में वापसी?

आजम खान को राहत मिलने के बाद दोबारा राजनीति में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं. आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में उनकी भूमिका अहम हो सकती है. सपा के सामने चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती भी चर्चा में है.

आजम खान की बुधवार को गाजियाबाद की जेल से रिहाई हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया. जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का पहला रिएक्शन आया था. उन्होंने कहा, मेरा वही कहना है जो मैंने हमेशा कहा है. शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बनाया है, यह उसकी सजा है. उनकी रिहाई की सूचना मिलते ही जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई.

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