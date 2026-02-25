पहली नौकरी में खरीदना चाहते हैं कोई सस्ती-सी कार? ये गाड़ियां आपके लिए रहेंगी बेस्ट

भारत में जब से नया GST स्लैब लागू हुआ, तब से ही कारों की कीमतों में कटौती देखने को मिली. इसके चलते ही सबसे सस्ती कारों की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव आ गया. जीएसटी कटौती के बाद भारत की सबसे सस्ती कार Maruti S-Presso बन गई, जिसकी शुरूआती कीमत 3.50 लाख रुपये रह गई है. ऐसे में अगर आप पहली नौकरी के चलते कोई सस्ती कार खरीदने की तलाश में हैं तो यहां हम आपको देश की 5 सस्ती कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Maruti S-Presso

जीएसटी कटौती के बाद अब Maruti S-Presso देश की सबसे सस्ती कार है. पहले इस कार के STD (O) वेरिएंट की कीमत 4.26 लाख हुआ करती थी, जो नई GST दरों के बाद घटकर 3.49 लाख रह गई थी. ग्राहकों को इससे लगभग ₹76,600 का सीधा फायदा हुआ था और कीमत में लगभग 18% की कटौती के साथ यह बजट सेगमेंट में सबसे ज्यादा मांग वाली कार बन चुकी है.

Maruti Alto K10

सबसे सस्ती कीमत के मामले में दूसरे नंबर पर Maruti Alto K10 है. इसके STD (O) वेरिएंट की कीमत 4.23 लाख से कम होकर 3.69 लाख रुपये हो गई है, जिससे ग्राहकों को लगभग 53,100 रुपये की बचत हुई. ऑल्टो K10 अब भी अपनी विश्वसनीयता और किफायती कीमत की वजह से लोकप्रिय बनी है.

Renault Kwid

तीसरे स्थान पर Renault Kwid है, जिसका 1.0 RXE वेरिएंट पहले 4.69 लाख रुपये में मिलता था, लेकिन नई कीमत 4.29 लाख रुपये रह गई. इससे ग्राहकों को लगभग 40,000 की छूट का फायदा मिल रहा है, और SUV-लाइक्स स्टाइलिंग के साथ यह बजट-फ्रेंडली विकल्प के रूप में खड़ा है.

Tata Tiago

चौथे नंबर पर Tata Tiago आती है. इसके XE वेरिएंट की कीमत पहले 4.99 लाख थी, जो अब घटकर 4.57 लाख रुपये हो गई है, जिससे ग्राहकों को लगभग 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. Tiago अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लुक के कारण इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा वेल्यू ऑफ़ मनी विकल्प पेश करती है.

Maruti Celerio

इसके बाद अगले नंबर पर Maruti Celerio है, जो एक किफायती ऑप्शन है. इसके LXI वेरिएंट की कीमत अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इससे ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत हुई, जिसके बाद अब सेलेरियो भी अच्छे प्राइस पर मिल रही है.

