KTM ने नए कलर में लॉन्च की 2 दमदार स्पोर्ट्स बाइक, जानें फीचर्स और राइवल्स

KTM इंडिया ने अपनी मशहूर ड्यूक सीरीज की दो बाइक्स KTM 200 Duke और KTM 250 Duke को नए कलर्स में पेश किया है. कंपनी ने इन बाइक्स को ऐसे नए कलर में लॉन्च किया है, जो पहले इंटरनेशनल मार्केट में दिखाए गए थे. नए रंग आने से इन बाइक्स का लुक पहले से ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव हो गया है. अच्छी बात ये है कि कंपनी ने सिर्फ रंग बदले हैं, कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है.

अब नए रंग में KTM 250 Duke

KTM 250 Duke अब Slate Grey और Silver Metallic रंग में मिलेगी. ये दोनों कलर बाइक को प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देते हैं. इसकी कीमत अभी भी 2.13 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. इस बाइक में 248.8cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 30.75 bhp की पावर और 25 Nm टॉर्क देता है. इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच मिलता है, जिससे गियर बदलना आसान होता है. सस्पेंशन के लिए इसमें WP APEX सेटअप दिया गया है, जिसमें आगे 43mm का अपसाइड डाउन फोर्क और पीछे मोनोशॉक है. ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 240mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, साथ में ड्यूल चैनल ABS भी मिलता है. बाइक 17 इंच के पहियों पर चलती है. भारत में इसका मुकाबला Yamaha MT-25, Bajaj Dominar 250 और Suzuki Gixxer 250 से है.

KTM 200 Duke को मिला नया लुक

KTM 200 Duke को नया Atlantic Blue कलर दिया गया है, जिससे यह बाइक और भी अट्रैक्टिव लगती है. इसकी कीमत 1.93 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. इस बाइक में 199.5cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है. यह इंजन 24.68 bhp की पावर और 19.3 Nm टॉर्क देता है. इसमें भी 6 स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है. सस्पेंशन के लिए WP सेटअप दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे 300mm और पीछे 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, साथ में ड्यूल चैनल ABS भी है. यह भी 17 इंच के पहियों के साथ आती है. भारत में इसका मुकाबला Bajaj Pulsar NS200, Yamaha FZ25 और TVS Apache RTR 200 4V से है.

