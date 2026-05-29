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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Tata Tiago में कौन बेहतर, Petrol या CNG? फीचर्स से लेकर खर्च तक समझिए सबकुछ

नई Tata Tiago में कौन बेहतर, Petrol या CNG? फीचर्स से लेकर खर्च तक समझिए सबकुछ

Tata Tiago Petrol vs CNG: नई टाटा टियागो पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन में लांच हुई है. अगर आप कम खर्च वाली कार चाहते हैं तो CNG बेहतर है, जबकि ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस के लिए पेट्रोल सही रहेगा.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 29 May 2026 02:30 PM (IST)
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Tata Tiago Petrol vs CNG: नई टाटा टियागो अब पेट्रोल, CNG और EV तीनों ऑप्शन में लांच हुई है, लेकिन ज्यादातर खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर Petrol लेना सही रहेगा या फिर CNG ज्यादा समझदारी वाला फैसला होगा. पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब CNG को नया डीजल कहा जाने लगा है क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम पड़ती है. 

दूसरी तरफ कई लोग बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग के लिए पेट्रोल मॉडल पसंद करते हैं. Tata ने नई Tiago में फीचर्स की भी लंबी लिस्ट दी है, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है. ऐसे में अगर आप भी नई Tiago खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदा देगा.

माइलेज और रनिंग कॉस्ट में कौन है ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन

नई टाटा टियागो में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86bhp की पावर देता है. वहीं CNG वर्जन में पावर थोड़ी कम होकर 75bhp रह जाती है. हालांकि असली फर्क रनिंग कॉस्ट में देखने को मिलता है. पेट्रोल मॉडल जहां 20kmpl से कम माइलेज देता है, वहीं CNG वर्जन 26.49 km/kg तक की एफिशिएंसी देने का दावा करता है. 

रोज ज्यादा चलने वाले लोगों के लिए यह बड़ा फायदा साबित हो सकता है. खास बात यह है कि अब टियागो CNG में भी AMT गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा आसान और मॉडर्न हो गई है. कीमत की बात करें तो CNG मॉडल पेट्रोल से करीब एक लाख रुपये महंगा पड़ता है, लेकिन कम रनिंग कॉस्ट के चलते यह रकम जल्दी रिकवर हो सकती है.

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फीचर्स और परफॉर्मेंस में किसका पलड़ा भारी

नई टाटा टियागो अब पहले से ज्यादा फीचर लोडेड हो चुकी है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 6 एयरबैग्स और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल मॉडल ज्यादा पावरफुल महसूस होता है और हाईवे पर बेहतर रिस्पॉन्स देता है. वहीं CNG मॉडल का फोकस कम खर्च और ज्यादा माइलेज पर रखा गया है. 

हालांकि एक कमी यह भी है कि CNG वर्जन टॉप Creative+ वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है और यह Creative ट्रिम तक सीमित रहता है. ऐसे में अगर आपको ज्यादा फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो पेट्रोल मॉडल बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आपका रोज का ड्राइव ज्यादा है और आप फ्यूल खर्च कम रखना चाहते हैं, तो Tiago CNG ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन साबित हो सकता है.

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Published at : 29 May 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago Mileage Tata Tiago Petrol Vs CNG Tiago CNG Review Petrol Vs CNG Car
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