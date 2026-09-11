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हिंदी न्यूज़ऑटो8 हजार की EMI में कौन-सी कार है सबसे बेस्ट? पावर और लग्जरी दोनों मिलेगी

8 हजार की EMI में कौन-सी कार है सबसे बेस्ट? पावर और लग्जरी दोनों मिलेगी

अगर आप भी सोच रहे हैं EMI पर कार लेने की तो यह कुछ कारें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, जो 8 हजार की EMI में पावर के साथ ही लग्जरी फील भी देंगी. जानें कौन सी हैं वो कारें.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और हर महीने करीब 8 हजार रुपये की EMI रखना चाहते हैं, तो आपके पास कई अच्छे ऑप्शन हैं. करीब 1.5 से 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट और 7 साल की लोन अवधि रखने पर 6.5 से 7.5 लाख रुपये तक की कार खरीदी जाती है. इस बजट में Skoda Kylaq, Hyundai Exter और Tata Punch जैसे मॉडल अच्छे ऑप्शन  हैं.फिर भी  कार खरीदने से पहले डाउन पेमेंट, ब्याज दर, लोन अवधि और ऑन रोड कीमत जरूर चेक करें. इससे आपकी असली EMI का पता चलेगा.

Skoda Kylaq

अगर आपका फोकस पावर और प्रीमियम फील पर है तो Skoda Kylaq एक अच्छा ऑप्शन है. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 7.59 लाख रुपये है. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 PS की पावर देता है. यह कार तेज ड्राइविंग के साथ अच्छी रोड प्रेजेंस भी देती है.Kylaq में यूरोपियन स्टाइल का डिजाइन और प्रीमियम केबिन मिलता है. कार की बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जिसमें पावर के साथ प्रीमियम फील भी मिले, तो यह विकल्प आपको  पसंद आ सकता है.

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 Hyundai Exter

कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहिए तो Hyundai Exter पर नजर डाल सकते हैं. इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन स्मूद ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. Exter का डिजाइन कॉम्पैक्ट है, इसलिए शहर में इसे चलाना और पार्क करना आसान रहता है. इसके S Plus वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर और टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें एंड्रॉइड ऑटो  और एप्पल कार प्ले  की सुविधा भी मिलती है. इसका माइलेज भी रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से अच्छा माना जाता  है. फीचर्स पसंद करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.

 Tata Punch

अगर आपको मजबूत लुक और अच्छी सेफ्टी वाली कार चाहिए तो Tata Punch देख सकते हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर और सामान्य खराब रास्तों पर अच्छी ड्राइविंग के लिए लिमिटेड  पावर देता है. Punch के कुछ वेरिएंट में वॉइस असिस्टेड सनरूफ, टचस्क्रीन और प्रीमियम केबिन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी मजबूत बॉडी और SUV जैसा डिजाइन इसे अलग लुक देता है. सेफ्टी के मामले में भी Punch को अच्छी रेटिंग मिली है. 

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 11 Sep 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Car EMI
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