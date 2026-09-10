iPhone Duo से भी सस्ती हैं ये Cars, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

iPhone Duo और इन कारों की तुलना को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी कितनी महंगी हो चुकी है. एक हाथ में समा जाने वाला फोन जब एक असली कार से महंगा मिलने लगे. तो एक आम मिडिल क्लास इंसान का ध्यान गाड़ियों के शोरूम की तरफ जाना स्वाभाविक है. यही वजह है कि ऑटोमोबाइल लवर्स इस कीमत की तुलना को देखकर काफी चौंक रहे हैं.