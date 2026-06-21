Audi-BMW का सपना अब होगा पूरा, कम बजट में मिल सकती हैं ये लग्जरी कारें

Affordable Luxury Cars India: कार लेना हर किसी का सपना होता है और हर कार लवर का यह भी सपना होता है कि उसके पास कम से कम एक लक्जरी गाड़ी जरूर हो. लेकिन अक्सर करोड़ों रुपये की भारी-भरकम कीमत सुनकर लोग अपना इरादा बदल लेते हैं. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि,भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अब लक्जरी कार कंपनियों का पूरा फोकस एंट्री-लेवल सेगमेंट पर है.

दिग्गज ब्रैंड्स ने पहली बार लक्जरी सेगमेंट में कदम रखने वाले ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे शानदार मॉडल्स पेश किए हैं, जो आपके बजट में फिट बैठते हैं. इन कारों में आपको प्रीमियम फीचर्स, दमदार इंजन और वही पुराना रुतबा बेहद किफायती दाम में मिल जाता है. तो चलिए जानतें हैं कि, आप कैसे बजट में एक लक्जरी कार खरीद सकते हैं.

ऑडी और BMW बजट में खरीद सकते हैं

बता दें कि, अगर आपको क्लासिक और एलीगेंट सेडान कारों का शौक है तो ऑडी Audi A4 आपके लिए सबसे बेहतरीन कार साबित हो सकती है. लगभग 46.88 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार 2.0-लीटर के दमदार टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती है. जो 201 bhp की शानदार पावर जेनरेट करता है. इसका केबिन बेहद शांत और आरामदायक है.

वहीं दूसरी तरफ, अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग के दीवाने हैं तो आपके लिए बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास भी करीब 45 से 50 लाख रुपये के बजट में कमाल का ऑप्शंस साबित हो सकता है. इनमें आपको बिना फ्रेम वाले स्पोर्टी दरवाजे और लेटेस्ट टेक फीचर्स देखने को मिलते हैं.

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SUV में BMW X1 और मिनी कंट्रीमैन भी है ऑप्शन

जबकि जो लोग ऊंची सीटिंग पोजीशन और मस्कुलर लुक वाली गाड़ियां पसंद करते हैं उनके लिए BMW एक्स1 देश की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद लक्जरी SUV है. लगभग 50.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मिलने वाली इस कार में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों का विकल्प मिलता है. इसका ड्राइव हैंडलिंग सिस्टम बेहद सटीक है जो मोड़ों पर भी बेहतरीन ग्रिप देता है.

इसके अलावा, ब्रिटिश विरासत वाले ब्रैंड की मिनी कंट्रीमैन सी भी 47.50 लाख रुपये की कीमत में एक बेहद यूनीक चॉइस है. अब यह कार चेन्नई में ही बनाई जा रही है, जिसके चलते इसकी कीमत पहले से काफी कम हो गई है. इसमें लगा 1.5-लीटर ट्विनपावर टर्बो पेट्रोल इंजन रोड पर कमाल की परफॉर्मेंस देता है.

बजट में मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक लक्जरी कारें

अगर आप पेट्रोल-डीजल से हटकर सीधे फ्यूचर की सोचकर इलेक्ट्रिक कार अपनाना चाहते हैं. तो इस सेगमेंट में भी कंपनियों ने बजट में कई ऑप्शंस दिए हैं. Mercedes-Benz CLA Electric इस लिस्ट का एक बेहद ही शानदार ऑप्शन है. जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 55 लाख रुपये है. यह कार सिंगल चार्ज में पूरे 792 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है.

वहीं वोल्वो की तरफ से आने वाली वोल्वो ईएक्स30 भी मात्र 41 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में एक बेहद सुरक्षित और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV साबित होती है. यह गाड़ी सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 100 किमी की रफ्तार पकड़ लेती है.

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