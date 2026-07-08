FIFA World Cup 2026: अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब करीब दो दर्जन टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. इस बीच एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है. दुनिया की 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 इस बार फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं हैं. भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, जो इस मेगा टूर्नामेंट में जगह नहीं बना सका.

करीब 6.15 लाख की आबादी वाला एक देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहा है, जबकि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत और चीन जैसे देश इस बार भी टूर्नामेंट में जगह नहीं बना सके. भारत और चीन के अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और इथियोपिया भी विश्व कप में नहीं खेल रहे हैं.

दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और इथियोपिया शामिल हैं. इनमें से सिर्फ दो देश ही मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं. इनमें मेजबान अमेरिका और पांच बार की चैंपियन ब्राजील शामिल हैं.

अमेरिका का टूर्नामेंट में होना इसलिए भी अलग माना जा सकता है क्योंकि वह मेजबान देश है. उसके नाम अब तक एक भी फीफा वर्ल्ड कप खिताब नहीं है और उसने जितने विश्व कप खेले हैं, उससे ज्यादा संस्करण मिस किए हैं. वहीं, ब्राजील टॉप-10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में फुटबॉल के लिहाज से सबसे सफल देश बना हुआ है.

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दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश

1. भारत- लगभग 146 करोड़

2. चीन- लगभग 141 करोड़

3. अमेरिका- लगभग 34 करोड़

4. इंडोनेशिया- लगभग 28.5 करोड़

5. पाकिस्तान- लगभग 25.5 करोड़

6. नाइजीरिया- लगभग 23.7 करोड़

7. ब्राजील- लगभग 21.2 करोड़

8. बांग्लादेश- लगभग 17.5 करोड़

9. रूस- लगभग 14.4 करोड़

10. इथियोपिया- लगभग 13.5 करोड़

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