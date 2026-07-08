अब इलेक्ट्रिक अवतार में Mahindra पेश करने जा रही Thar, जानिए कैसा होगा लुक और फीचर्स?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. अब बड़ी कंपनियां भी अपने पॉपुलर मॉडल को इलेक्ट्रिक अवतार में लाने की तैयारी कर रही हैं. इसी कड़ी में महिंद्रा की Thar EV को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कंपनी ने कुछ समय पहले इसका कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था, जिसके बाद से ही ग्राहक इसके प्रोडक्शन मॉडल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. महिंद्रा अब इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अगले साल तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है.

Mahindra Thar EV को कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक कारों के लिए विकसित किया गया है. यही प्लेटफॉर्म महिंद्रा की दूसरी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है. माना जा रहा है कि यह प्लेटफॉर्म बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा रेंज और मॉडर्न तकनीक का बेहतरीन बैलेंस देगा. साथ ही यह ऑफ-रोडिंग के दौरान भी बेहतर परफॉर्म करेगा.

EV का कैसा है डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो Thar EV अपने मौजूदा पेट्रोल-डीजल मॉडल की तरह मजबूत और बॉक्सी लुक बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें कई मॉडर्न बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फ्रंट में नई LED लाइटिंग, बंद ग्रिल, आकर्षक अलॉय व्हील, नए बंपर और अलग पहचान देंगे. हालांकि इसका ऑफ-रोडिंग कैरेक्टर पहले की तरह बरकरार रहने की उम्मीद है.

बैटरी और रेंज की बात करें तो Mahindra Thar EV को 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन्स के साथ पेश किया जा सकता है. बड़ी बैटरी वाले वेरिएंट में एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 550 से 600 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. यह रेंज लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज की जा सकेगी.

गाड़ी के फीचर्स और कीमत

फीचर्स के मामले में भी नई Thar EV काफी एडवांस हो सकती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ड्राइव मोड, 360 डिग्री कैमरा, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

अगर कीमत की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि Mahindra Thar EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 25 लाख रुपये हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला भारतीय बाजार में आने वाली दूसरी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा.

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