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हिंदी न्यूज़ऑटोFIFA World Cup जीतने पर मिलेगी Jeep Wrangler, जानिए इस दमदार SUV की कीमत और फीचर्स

FIFA World Cup जीतने पर मिलेगी Jeep Wrangler, जानिए इस दमदार SUV की कीमत और फीचर्स

Jeep Wrangler World Cup Giveaway: फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर मुफ्त मिलेगी Jeep Wrangler. जानिए इस जीप के अनोखे और मजेदार ऑफर के बारे में, साथ ही क्या हैं इस दमदार ऑफ-रोडर SUV के फीचर्स और कीमत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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Jeep Wrangler World Cup Giveaway: आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अभी सभी की नजर फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर टिकी है. इसी बीच दिग्गज ऑटोमेकर कंपनी जीप ने एक ऐसा मजेदार और अनोखा ऑफर निकाला है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जीप ने प्रॉमिस किया है कि अगर अमेरिका की फुटबॉल टीम इस बार का वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो वह 100 लोगों को बिल्कुल मुफ्त में ब्रांड न्यू जीप रैंगलर गिफ्ट करेगी. जिसके बाद इस ऑफर और जीप रैंगलर की तरफ चर्चा हो रही है.

लेकिन इस ऑफर के साथ कंपनी ने एक बहुत ही खास शर्त भी रखी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि भारत में इस तगड़ी ऑफ-रोडर एसयूवी की कीमत और फीचर्स क्या हैं.

जीप रैंगलर के फीचर्स हैं लाजवाब

आपको बता दें कि, जीप रैंगलर खुद में एक बेहद ही दमदार और आइकॉनिक SUV है. इसमें 2.0-लीटर का दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 270 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और जीप के मशहूर 4x4 रॉक-ट्रैक सिस्टम के साथ आता है. 

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉशेबल इंटीरियर, रिमूवेबल डोर्स और रूफ मिलते हैं. जो आपको खुली हवा में ऑफ-रोडिंग का बेहतरीन मजा देते हैं. साथ में सेफ्टी के लिए इसमें एडास, 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

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भारत में कितनी है कीमत?

बात करें अगर भारतीय ऑटोमोबाइल की तो जीप रैंगलर को रफ-एंड-टफ रास्तों पर चलने वाले शौकीन लोग बेहद पसंद करते हैं. भारत में जीप रैंगलर दो मुख्य वेरिएंट्स - अनलिमिटेड और रुबिकॉन में आती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 67.65 लाख रुपये से शुरू होकर 71.65 लाख रुपये तक जाती है. 

कंपनी इसे भारत में ही असेंबल करती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत को काफी हद तक कंट्रोल में रखा गया है. कुल मिलाकर, यह एसयूवी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो बिना किसी डर के कीचड़, पहाड़ और पत्थरों के बीच अपनी गाड़ी को एडवेंचर पर ले जाना पसंद करते हैं.

इन लोगों की मिलेगी फ्री में गाड़ी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जीप ने फ्री में गाड़ी देने का ऐलान किया है. बता दें कि, ऑल इन ऑन अमेरिका कैंपेन के तहत फ्री रैंगलर पाने के लिए आपका नाम अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन होना जरूरी है. जी हां, यह बिल्कुल सच है. कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर करने वाले शुरुआती 100 अमेरिकी नागरिक जिनका लीगल नाम जॉर्ज वाशिंगटन है वो इसके हकदार होंगे. लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि इसके लिए USA की मेंस फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप जीतना होगा. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Jeep Wrangler Jeep Wrangler World Cup Giveaway Free Jeep Wrangler Offer George Washington Jeep Contest Jeep Wrangler Price In India
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