Bentley ने दिखाई पहली EV की झलक, Power और Range देख रह जाएंगे हैरान

इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड हर तरफ बढ़ रही है. जिसके चलते छोटी हो या बड़ी कंपनी हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में लगा हुआ है. इस बीच लग्जरी कार निर्माता कंपनी बेंटले ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी सेगमेंट में अपना कदम रख दिया है. जिसके बाद अब हर तरफ इस बात की ही चर्चा चल रही है. क्योंकि, कंपनी ने अपने 107 साल के लंबे इतिहास में पहली बार किसी ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया है. कंपनी ने टॉर्कल को दो दमदार वेरिएंट्स स्टैंडर्ड टॉर्कल और ज्यादा स्पोर्टी टॉर्कल S में उतारा है.

आपको बता दें कि, यह एसयूवी न केवल पावर और परफॉर्मेंस के मामले में हैरान करती है बल्कि इसमें लग्जरी और आधुनिक तकनीक की भी कोई कमी नहीं है. चलिए जानते हैं बेंटले की इस पहली ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खूबियां.

परफॉर्मेंस में है पॉवरफुल

बता दें कि, रफ्तार और ताकत के मामले में बेंटले टॉर्कल S कंपनी के इतिहास की अब तक की सबसे पावरफुल प्रोडक्शन कार बनकर उभरी है. क्योंकि, इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है जो 888 PS की अधिकतम पावर और 1,350 Nm का भारी-भरकम टॉर्क जनरेट करता है.

इतनी ताकत की बदौलत यह विशालकाय एसयूवी महज 2.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. जबकि इसकी टॉप स्पीड 260 किमी/घंटा दर्ज की गई है. वहीं इसका स्टैंडर्ड मॉडल 821 PS पावर और 1,194 Nm टॉर्क के साथ आता है जो 3.4 सेकंड में 100 की स्पीड छू लेता है.

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600km की मिलेगी रेंज

वहीं, बेंटले ने अपनी इस पहली ई-एसयूवी में 113 kWh क्षमता वाला बड़ा और एडवांस्ड 800V लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया है. जबकि इसके अलावा कंपनी का दावा है कि सिंगल फुल चार्ज में बेंटले टॉर्कल आसानी से 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है.

वहीं, लंबी दूरी के सफर को आसान बनाने के लिए इसमें 400kW की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है. इस सुपरफास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी महज 16 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है और महज 7 मिनट की चार्जिंग में इसे 160 किमी तक चलाने लायक रेंज मिल जाती है.

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कंपनी ने बनाया इल्यूमिनेटेड डिजाइन

बात करें कार के डिजाइन की तो इस मामले में टॉर्कल में बेंटले की पारंपरिक झलक के साथ मॉडर्न और एयरोडायनामिक एलिमेंट्स का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है. कार के फ्रंट में 76 एलईडी लाइट्स से सजी डायमंड पैटर्न वाली चमकती हुई इल्यूमिनेटेड ग्रिल दी गई है.

जो इसे रात के अंधेरे में भी बेहद आकर्षक लुक देती है. वहीं, इसके अलावा यह कंपनी का पहला ऐसा व्हीकल है जिसमें बेंटले का नया लोगो लगाया गया है. स्पोर्टी एस्थेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड मॉडल में 21-इंच और टॉर्कल S वेरिएंट में 22-इंच के बड़े एयरो-डिजाइन अलॉय व्हील्स मिलते हैं.

फाइव-स्टार लाउंज जैसा केबिन

बता दें कि, कार का इंटीरियर किसी 5-स्टार लग्जरी लाउंज से कम महसूस नहीं होता. केबिन में मेरिनो वूल, हैंडक्राफ्टेड लेदर, असली लकड़ी और एल्युमिनियम का प्रीमियम काम किया गया है. 16-वे एडजस्टेबल सीट्स में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

वहीं, सबसे खास बात यह है कि इसमें साइलेंट केबिन की जगह Bentley Dynamic Symphony नाम का साउंड सिस्टम दिया गया है. यह कोई आर्टिफिशियल इंजन साउंड नहीं बल्कि असली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ड्रम, वियोला और गिटार की धुनों से तैयार की गई आवाज है जो कार की स्पीड के हिसाब से बदलती है.

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