सर्दियों में चाहिए EV की ज्यादा रेंज, ये टिप्स आएंगे काम

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों और प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए लोग तेजी से ईवी का रुख कर रहे हैं. हालांकि, सर्दियों का मौसम आते ही ईवी मालिकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है-गाड़ी की रेंज का अचानक कम हो जाना.

ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कड़ाके की ठंड में तापमान गिरने के कारण ईवी में लगी लिथियम-आयन बैटरी की कार्यक्षमता काफी प्रभावित होती है. यही वजह है कि सर्दियों में गाड़ियों की माइलेज या रेंज सामान्य दिनों की तुलना में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक गिर जाती है. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ड्राइविंग स्टाइल में मामूली बदलाव और कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाकर आप इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी ईवी से धांसू रेंज हासिल कर सकते हैं.

प्री-कंडीशनिंग फीचर को बनाएं हथियार

ठंड के दिनों में ईवी की रेंज बरकरार रखने का सबसे अचूक उपाय है प्री-कंडीशनिंग. इसका सीधा मतलब गाड़ी को सड़क पर निकालने से पहले उसकी बैटरी और केबिन को एक निश्चित तापमान पर लाना है. जब आपकी कार घर या चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग पर हो, तभी मोबाइल ऐप के जरिए प्री-कंडीशनिंग ऑन कर दें. इसका बड़ा फायदा यह होता है कि बैटरी गर्म करने के लिए जरूरी बिजली सीधे पावर ग्रिड से ली जाती है, जिससे कार की अपनी बैटरी सुरक्षित रहती है और सड़क पर निकलते ही आपको फुल रेंज मिलती है.

सीट हीटिंग का करें इस्तेमाल

अक्सर लोग कार में बैठते ही ठंड से बचने के लिए केबिन हीटर को फुल स्पीड पर चालू कर देते हैं. हीटर चलाने से बैटरी सबसे तेजी से ड्रेन होती है. अगर आपकी गाड़ी में हीटेड सीट्स और हीटेड स्टीयरिंग व्हील का फीचर है, तो पूरे केबिन को गर्म करने के बजाय सिर्फ इनका इस्तेमाल करें. ये सीधे शरीर को गर्मी देते हैं और केबिन हीटर के मुकाबले बेहद कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे आपकी रेंज बच जाती है.

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टायर प्रेशर में गिरावट पर रखें नजर

सर्दियों में तापमान कम होने से टायरों के भीतर मौजूद हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायर प्रेशर कम हो जाता है. टायरों में हवा कम होने का सीधा असर गाड़ी के रोलिंग रेजिस्टेंस पर पड़ता है. ऐसे में मोटर को गाड़ी खींचने के लिए दोगुनी ताकत लगानी पड़ती है और बैटरी जल्दी खत्म होती है. ठंड के मौसम में हर हफ्ते टायर प्रेशर चेक करें और कंपनी के तय मानक से करीब 1 या 2 PSI हवा ज्यादा रखें.

ईको मोड को न करें नजरअंदाज

आजकल की लगभग सभी इलेक्ट्रिक कारों में स्पोर्ट्स, नॉर्मल और ईको जैसे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. सर्दियों में रेंज की किल्लत से बचना है तो गाड़ी को हमेशा Eco Mode पर ही चलाएं. ईको मोड गाड़ी की टॉप स्पीड और अचानक एक्सीलरेशन को कंट्रोल करता है, जिससे बैटरी पर अचानक भारी लोड नहीं पड़ता. इसके अलावा, सड़कों पर अचानक ब्रेक लगाने और तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने से भी बचें.

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