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Mercedes ने लॉन्च की धांसू G-Wagon, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में नई Mercedes-AMG G63 Offroad PRO एसयूवी 3.80 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च कर दी है. जानिए इस लिमिटेड एडिशन जी-वैगन के फीचर्स, इंजन और रफ्तार.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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हमारे देश में भी लग्जरी गाड़ियों की डिमांड खूब रहती है और लोग अब महंगी कंपनियों के गाड़ियों को खरीदना पसंद भी कर रहे हैं. जब भी लग्जरी कार की बात होती है तो मर्सिडीज-बेंज कंपनी का नाम जरूर सामने आता है. क्योंकि, यह कंपनी अपनी लग्जरी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. वहीं, इस बीच कंपनी ने अपनी आइकॉनिक जी-वैगन के अब तक के सबसे पावरफुल और रफ-एंड-टफ अवतार मर्सिडीज-एएमजी जी63 ऑफरोड प्रो को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि, भारतीय बाजार में इस धाकड़ ऑफ-रोड SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.80 करोड़ रखी गई है. जो लोग बिना किसी समझौते के उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी राजाओं जैसी राइड और बेजोड़ पावर चाहते हैं यह सुपर-लग्जरी SUV उन्हीं खास ग्राहकों के लिए बनाई गई है. चलिए इस गाड़ी के बारें में और अच्छे से जानतें हैं.

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मिल रहा है 4.0L V8 इंजन

बात करें अगर पावर और परफॉर्मेंस की तो इस मामले में नई मर्सिडीज-एएमजी G63 ऑफरोड प्रो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है. इसमें 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से जोड़ा गया है. यह पावरफुल सेटअप 585 एचपी की जबरदस्त पावर और 850 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

भारी-भरकम और बॉक्सी डिजाइन होने के बावजूद यह SUV महज 4.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की तूफानी रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 240 किमी/घंटा पर सीमित रखा गया है. इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और AMG परफॉरमेंस 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है.

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एएमजी एक्टिव राइड कंट्रोल

वहीं, इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका एडवांस्ड ऑफ-रोड हार्डवेयर है. कठिन रास्तों पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल के लिए इसमें AMG एक्टिव राइड कंट्रोल सस्पेंशन दिया गया है. इजबकि इसके साथ ही इसमें AMG Traction PRO और AMG एक्टिव बैलेंस कंट्रोल जैसे खास मोड्स मिलते हैं.

यह सभी तकनीक पहाड़ों और सैंड जैसे मुश्किल रास्तों पर हर एक पहिए के ब्रेक और पावर को कंट्रोल करती है. ड्राइवर उबड़-खाबड़ सतह के हिसाब से सस्पेंशन की स्टीफनेस को 3 लेवल और लॉकिंग इफेक्ट को 7 लेवल्स तक खुद एडजस्ट कर सकते हैं.

रफ-एंड-टफ एक्सटीरियर

आपको बता दें कि, स्टैंडर्ड जी-वैगन से अलग दिखाने के लिए इसके एक्सटीरियर में कई खास बदलाव किए गए हैं. इसके रियर में एक खास रिमूवेबल सीढ़ी और रूफ पर एल्युमीनियम पैनल्स वाला 'PROFESSIONAL' रूफ लगेज रैक दिया गया है.

जो लंबी यात्राओं में काम आता है. कार में केवल इस वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव मैटे-ब्लैक फिनिश वाले 20-इंच AMG 5-ट्विन-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा एएमजी-स्पेसिफिक मस्कुलर बंपर, स्टेनलेस-स्टील इंसर्ट्स, फ्लेर्ड व्हील आर्चेज और एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल इसे काफी मस्कुलर लुक देते हैं.

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18-स्पीकर बर्मेस्टर साउंड के साथ हुई लॉन्च

बता दें कि, आपको इस कार के केबिन के अंदर अल्ट्रा-लग्जरी अनुभव मिलता है. कार के केबिन में नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री और दो 12.3-इंच की बड़ी डुअल स्क्रीन्स दी गई हैं. जो लेटेस्ट MBUX NTG7 सिस्टम पर काम करती हैं.

जबकि इसमें एक खास 'Transparent Hood' फीचर मिलता है जो कैमरों की मदद से स्क्रीन पर कार के बोनट के ठीक नीचे की जमीन का वर्चुअल व्यू दिखाता है. म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 760W आउटपुट वाला 18-स्पीकर Burmester 3D सराउंड साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS जैसे हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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