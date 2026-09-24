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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda QC3 या TVS iQube, 1.35 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?

Honda QC3 या TVS iQube, 1.35 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?

1.35 लाख रुपये के बजट में Honda QC3 और TVS iQube में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा पैसा वसूल है? जानिए दोनों की रेंज, फीचर्स और कीमत की तुलना.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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हर तरफ बढ़ते पेट्रोल के दामों के चलते पुरे दुनिया के साथ अब भारत में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है. हमारे देश में अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. मार्केट में अभी मुकाबला बहुत बढ़ गया है. लेकिन इन दिनों 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स धमाल मचा रही हैं. दरअसल, हम बात कर रहें हैं होंडा और टीवीएस की. वहीं, इस बीच होंडा ने अपनी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर होंडा QC3 बाजार में लॉन्च कर दिया है.

इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.35 लाख रुपये तय की गई है. हालांकि, इस बजट रेंज में पहले से ही भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाला टीवीएस iQube मजबूती से पैर जमाए बैठा है. होंडा के नई स्कूटर के बाद अब लोगों के दिमाग में यह सवाल आने लगा है कि, इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कौन सा पैसा वसूल है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं दोनों स्कूटर्स की खासियत और आपके लिए कौन सा मॉडल सही है.

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बैटरी और रेंज की जंग में कौन आगे?

बता दें कि, जब भी कोई ग्राहक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि, स्कूटर की बैटरी कैपेसिटी और सिंगल चार्ज रेंज कितना मिल जाएगा. अगर इस लिहाज से देखें तो होंडा QC3 में कंपनी ने 3.0 kWh की फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी दी है. जबकि कंपनी ने दावा किया गया है कि यह स्कूटर सिंगल फुल चार्ज में 145 किमी तक की शानदार दूरी तय कर सकता है.

वहीं, अगर 1.30 से 1.35 लाख रुपये के ब्रैकेट में आने वाले टीवीएस iQube की बात करें तो इसमें 3.1 kWh की बैटरी मिलती है. iQube की रियल-वर्ल्ड और सर्टिफाइड रेंज लगभग 123 किमी के आसपास दर्ज की जाती है. ऑन-पेपर देखा जाए तो होंडा का नया स्कूटर रेंज के मामले में टीवीएस से थोड़ा आगे नजर आता है. हालांकि प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंडीशंस में दोनों ही स्कूटर्स डेली कम्यूट के लिए काफी बेहतर हैं.

Honda QC3 या TVS iQube, 1.35 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?

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चार्जिंग टाइम और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

डेली यूज़ के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर में फास्ट चार्जिंग और स्मूथ राइड क्वालिटी बहुत जरूरी होती है. होंडा QC3 को 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है. जबकि 100% फुल चार्ज होने में करीब 4 घंटे लगते हैं. जबकि टीवीएस आईक्यूब को फुल चार्ज करने में लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है.

वहीं, रफ्तार और पिकअप के मोर्चे पर टीवीएस iQube को भारतीय सड़कों का काफी अच्छा अनुभव हासिल है. इसकी टॉप स्पीड 82 किमी/घंटा है और यह ओवरटेकिंग के दौरान तुरंत टॉर्क डिलीवर करता है. जबकि होंडा ने QC3 को पूरी तरह से सिटी कम्यूटिंग और फैमिली राइडिंग के हिसाब से ट्यून किया है जिससे इसकी राइड काफी साइलेंट और आरामदायक महसूस होती है.

Honda QC3 या TVS iQube, 1.35 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?

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स्मार्ट फीचर्स में कौन बेहतर?

जानकारी दें कि, आज के दौर में ई-स्कूटर सिर्फ चलने का जरिया नहीं बल्कि स्मार्ट गैजेट बन चुके हैं. होंडा QC3 में 5-इंच की टीएफटी स्क्रीन दी गई है जो होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और स्मार्ट की सपोर्ट करती है. इसमें 32 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज भी मिलता है.

जबकि दूसरी ओर TVS iQube भी फीचर्स में पीछे नहीं है. इसमें आपको बेहतरीन टच/नॉन-टच टीएफटी कंसोल, जियो-फेंसिंग, म्यूजिक कंट्रोल और नेविगेशन सपोर्ट जैसे ढेरों कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. टीवीएस आईक्यूब में भी 32 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. दोनों ही स्कूटर्स में दो बड़े हेलमेट या सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है. जो फैमिली यूसेज के लिए एकदम बेस्ट हैं.

कौन सा स्कूटर है पैसा वसूल?

कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है यह आपका निजी फैसला है लेकिन अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसकी ऑन-पेपर रेंज ज्यादा हो, चार्जिंग थोड़ी तेजी से होती हो, और आपको होंडा का लेटेस्ट डिजाइन व स्मार्ट-की टेक्नोलॉजी पसंद है तो Honda QC3 आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है.

लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और एक ऐसा ई-स्कूटर चुनना चाहते हैं जिसका सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हो. जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी हो और जो फैमिली के लिए पूरी तरह टेस्टेड हो तो TVS iQube आज भी इस बजट में सबसे सुरक्षित और पैसा वसूल डील नजर आती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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