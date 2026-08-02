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Hyundai का फेस्टिव धमाका, आएंगी 2 नई SUV

Hyundai Upcoming SUV India: हुंडई इस फेस्टिव सीजन में 2 नई धांसू एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. इसमें एक पेट्रोल-सीएनजी एसयूवी और एक सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार शामिल है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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Hyundai Upcoming SUV India: हमारे देश में हर महीने कोई न कोई नई गाड़ी लॉन्च होती रहती है. जबकि अब अपने देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है और कार कंपनियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया एक बड़ा धमाका करने जा रही है. कंपनी इस त्योहारी सीजन में दो बिल्कुल नई एसयूवी भारतीय सड़कों पर उतारने की योजना बना रही है. 

बता दें कि, हुंडई का सीधा मकसद भारतीय बाजार में अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को और मजबूत करना और टाटा व महिंद्रा जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती देना है. इनमें से एक कार पेट्रोल और सीएनजी विकल्प वाली मिड-साइज एसयूवी होगी और दूसरी कार सब-4 मीटर सेगमेंट की एक पूरी तरह से नई इलेक्ट्रिक कार होगी. चलिए जानतें हैं विस्तार से इन गाड़ियों के बारें में.

मिड-साइज एसयूवी में बड़ा दांव

बता दें कि, हुंडई की पहली नई पेशकश एक मिड-साइज आईसीई (पेट्रोल/सीएनजी) इंजन वाली एसयूवी होगी. फिलहाल हुंडई के पास इस सेगमेंट में क्रेटा जैसी लोकप्रिय कार मौजूद है. हालांकि नई जनरेशन क्रेटा को आने में अभी समय है इसलिए कंपनी इस सेगमेंट में पकड़ और मजबूत करने के लिए मारुति सुजुकी जैसी रणनीति अपनाने जा रही है. 

जिस तरह मारुति एक ही सेगमेंट में अपनी दो अलग-अलग गाड़ियां बेचती है ठीक उसी तरह हुंडई भी क्रेटा के साथ इस नई मिड-साइज एसयूवी को बेचेगी. माना जा रहा है कि यह नई कार ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली हुंडई बेयोन के प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है.


Hyundai का फेस्टिव धमाका, आएंगी 2 नई SUV

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मिलेगी कंपनी फिटेड CNG की सुविधा

जानकारी दें दे कि, हुंडई की इस नई पेट्रोल एसयूवी में सबसे खास बात इसका सीएनजी वेरिएंट हो सकता है. मौजूदा समय में कंपनी अपनी सिर्फ छोटी और शुरुआती कारों जैसे निऑस, ऑरा और एक्सटर में ही कंपनी-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन देती है. लेकिन यह नई एसयूवी हुंडई की पहली ऐसी बड़ी गाड़ी होगी जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प मिलेगा. 

बता दें कि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें दो सिलेंडरों के बजाय अंडरबॉडी सीएनजी टैंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कार में सीएनजी किट लगने के बाद भी ग्राहकों को डिग्गी में सामान रखने के लिए काफी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाएगा.

एंट्री मारेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कार

आपको बता दें कि, हुंडई की दूसरी सबसे बड़ी तैयारी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर है. कंपनी फेस्टिव सीजन के आसपास ही अपनी एक नई सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करेगी. यह गाड़ी वेन्यू वाले सेगमेंट में उतारी जाएगी लेकिन यह मौजूदा वेन्यू के प्लेटफॉर्म पर न बनकर एक बिल्कुल नए और अलग इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर तैयार की जाएगी. 

वहीं, बाजार में इस नई ईवी का सीधा मुकाबला टाटा पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ियों से देखने को मिलेगा. कंपनी का उद्देश्य बजट ग्राहकों को ध्यान में रखकर एक किफायती और लंबी रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार पेश करना है.


Hyundai का फेस्टिव धमाका, आएंगी 2 नई SUV

आम ग्राहकों पर रहेगा पूरा फोकस

बता दें कि, कंपनी के मुताबिक, इन दोनों ही नई गाड़ियों का उत्पादन हुंडई के तमिलनाडु स्थित चेन्नई प्लांट में किया जाएगा. नई गाड़ियों के आने से कंपनी का यह प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा. हुंडई का पूरा ध्यान इस बार उन ग्राहकों पर है जो कम बजट में बढ़िया स्पेस, माइलेज और एडवांस्ड फीचर्स वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं. 

वहीं, माना जा रहा है कि नई पेट्रोल एसयूवी की शुरुआती कीमत 11 लाख से 12 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है. त्योहारों के सीजन में इन दोनों कारों की एंट्री से ग्राहकों को शानदार ऑप्शन्स मिलने तय हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Hyundai Upcoming SUV India Hyundai Festive Season Launches Hyundai Sub 4m EV Hyundai Bayon India
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