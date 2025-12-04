हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोPulsar की खरीद पर 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत! Bajaj के ऑफर ने बढ़ाई Hero-Yamaha की टेंशन

Pulsar की खरीद पर 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत! Bajaj के ऑफर ने बढ़ाई Hero-Yamaha की टेंशन

Bajaj Pulsar Year-Ender Offer: साल के आखिर में कई ऑटोमेकर्स बाइक और कार पर दमदार ऑफर लेकर आते हैं. बजाज ऑटो भी हीरो और यामाहा की राइवल्स पर हैट्रिक ऑफर लाया है. आइए बाइक की कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 04 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Bajaj Pulsar Rivals: साल 2025 के आखिरी महीने में बजाज ऑटो फिर एक बार पल्सर (Bajaj Pulsar) बाइक्स पर 'हैट्रिक' ऑफर लेकर आए हैं. ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही है. इस ऑफर के तहत भारत सरकार के GST 2.0 में मिल रहे टैक्स बेनिफिट्स भी शामिल हैं. बजाज पल्सर भारतीय बाजार में शामिल हीरो और यामाहा की मोटरसाइकिल को कड़ी टक्कर देती है. टीवीएस अपाचे (TVS Apache) की RTR सीरीज भी पल्सर की राइवल हैं.

क्या है बजाज का Hattrick पैकेज?

बजाज का कहना है कि इस ऑफर में हाल ही में जारी हुए GST 2.0 के मुताबिक बाइक्स की कीमत पर पूरी तरह कटौती की गई है. इसके साथ ही इस पैकेज के तहत बाइक के लिए लोन लेते वक्त या बाइक फाइनेंस कराते वक्त कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाएगी. ये कीमत फाइनेंसर और लेंडर पर ही निर्भर करती है. इस ऑफर के तहत इंश्योरेंस सेविंग्स भी दी जा रही है.

15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत

बजाज पल्सर 125 पर 10,911 रुपये के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इसमें 8,011 रुपये का GST रिडक्शन, 2,900 रुपये की प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस सेविंग्स शामिल है. पल्सर 125 की एक्स-शोरूम प्राइस 85,633 रुपये से शुरू है. बजाज की बाइक्स में सबसे बड़ा ऑफर पल्सर N160 पर मिल रहा है. इस मोटरसाइकिल की खरीद पर 15,759 रुपये की बचत की जा सकती है. इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 1,16,773 रुपये से शुरू है.

बजाज ऑटो पल्सर N160 की खरीद पर सबसे बड़ा ऑफर दे रही है. वहीं इस बाइक की टक्कर भारतीय बाजार में TVS Apache RTR 160 4V से है. नोएडा में इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 1,17,143 रुपये से शुरू है. इसके बाकी राइवल्स में हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का नाम भी शामिल है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,29,615 रुपये से शुरू है. और यामाहा FZ-S Fi V3.0 भी इसकी राइवल है, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 1,12,693 रुपये से शुरू है.

Published at : 04 Dec 2025 08:07 AM (IST)
