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हिंदी न्यूज़ऑटोCreta EV पर Hyundai का ऐसा ऑफर, जानकर चौंक जाएंगे

Creta EV पर Hyundai का ऐसा ऑफर, जानकर चौंक जाएंगे

Hyundai Creta Electric Buyback Program: हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम पेश किया है. जानिए 3 साल में 60% रीसेल वैल्यू, BaaS मॉडल और कार के बेहतरीन फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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Hyundai Creta Electric Buyback Program: भारत में इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर खूब खबर सामने आ रही है. इस बीच अब हुंडई कंपनी ने बेहद बड़ा फैसला लिया है. जिसे सुन आप भी चौंक जायेंगे. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद तो इंडिया में खूब बढ़ रही है लेकिन इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बेहद ही कम है. जिसके चलते लोग अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर पैसा खर्च करने से झिझक रहे हैं. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए हुंडई मोटर ने एक बेहद शानदार और चौंकाने वाला कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए खास एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम पेश किया है. 

बता दें कि, इस नए ऑफर के तहत हुंडई अपनी इस इलेक्ट्रिक कार पर ग्राहकों को 60 प्रतिशत तक की गारंटीड बायबैक वैल्यू देने का वादा कर रही है. तो चलिए जानतें हैं कि, हुंडई का यह स्पेशल बायबैक ऑफर क्या है और इसके क्या-क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं.

क्या है हुंडई का ऑफर?

बता दें कि, हुंडई के इस एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम के नियम बहुत ही शानदार हैं. अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो 3 साल की अवधि या 45,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद आपको इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की 60 फीसदी वैल्यू वापस मिलने की पूरी गारंटी दी जाएगी. 

यानी 3 साल बाद अगर आप अपनी कार बेचना या बदलना चाहते हैं तो आपको बाजार में ग्राहक ढूंढने या कीमत घटने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. कंपनी खुद आपकी कार को तय 60 प्रतिशत कीमत पर वापस ले लेगी.

Creta EV पर Hyundai का ऐसा ऑफर, जानकर चौंक जाएंगे

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शुरुआती कीमत हुई कम

जबकि हुंडई ने पहले ही बायबैक ऑफर क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए बैटरी-ऐज-ए-सर्विस यानी BaaS मॉडल भी पेश किया था. इस योजना के तहत ग्राहक बिना बैटरी खरीदे भी सिर्फ कार को 10.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर अपने घर ला सकते हैं. 

बता दें कि, इसमें आपको बैटरी का एक साथ पैसा नहीं देना पड़ता बल्कि उसका इस्तेमाल करने के हिसाब से पेमेंट करनी होती है. बैटरी का किराया यानी ईएमआई मात्र 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुरू होता है. इस पहल से कार खरीदने का शुरुआती खर्च काफी घट जाता है और जेब पर अचानक भारी बोझ नहीं पड़ता.

510 किमी तक की शानदार रेंज

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो अलग-अलग बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं. पहला 42 kWh क्षमता वाला बैटरी पैक है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 420 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है. वहीं, इसका दूसरा 51.4 kWh का लॉन्ग-रेंज बैटरी पैक एआरएआई सर्टिफाइड 510 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देता है. 

इस कार में डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से महज 39 मिनट में इसकी बैटरी 10 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. यह कार स्पीड के मामले में भी काफी तेज है और 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.9 सेकंड में पकड़ लेती है.


Creta EV पर Hyundai का ऐसा ऑफर, जानकर चौंक जाएंगे

कार में मिलता है आधुनिक फीचर्स

आपको बता दें कि, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक फीचर्स के मामले में भी बेहद एडवांस है. इसमें व्हीकल-टू-लोड तकनीक दी गई है जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे बिजली के उपकरण चला सकते हैं. इसके अलावा इसमें डिजिटल की, हुंडई स्मार्टसेंस लेवल-2 एडब्ल्यूएएस, बड़ा टचस्क्रीन और कनेक्टेड कार तकनीक जैसी सुविधाएं मिलती हैं. 

देश में चार्जिंग की समस्या को खत्म करने के लिए कंपनी माय हुंडई ऐप के जरिए 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंच दे रही है. कंपनी का लक्ष्य साल 2030 तक देश भर में 600 डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का है ताकि आपकी लंबी यात्राएं हमेशा बेफिक्र रहें.

यह भी पढ़ें: बिजली नहीं, अब एथेनॉल से चार्ज होगी EV

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Electric Buyback Program Creta EV 60 Percent Value Hyundai Assured Buyback Scheme Creta EV BaaS Model
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