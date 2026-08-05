मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत

अब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत

MG Hector Price Hike: कंपनी की नई प्राइस लिस्ट के हिसाब से MG Hector के लगभग सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं. हालांकि एंट्री-लेवल Style Petrol MT वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप MG Hector खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. JSW MG Motor India ने अपनी पॉपुलर SUV MG Hector और MG Hector Plus की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. Hector अपने शानदार फीचर्स, प्रीमियम केबिन, दमदार रोड प्रेजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते मिड-साइज SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में शामिल है.

पिछले कुछ सालों में MG Hector ने भारतीय ग्राहकों के बीच एक अलग पहचान बनाई है. बड़ी 14-इंच टचस्क्रीन, ADAS सेफ्टी फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बड़े केबिन जैसी खूबियों ने इसे फैमिली SUV खरीदारों की पहली पसंद बनाया है. अब कीमत बढ़ने के बाद नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. हालांकि कंपनी ने इसके फीचर्स, इंजन और मैकेनिकल सेटअप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है.

कीमत में हुई कितनी बढ़ोतरी?

कंपनी की नई प्राइस लिस्ट के हिसाब से MG Hector के लगभग सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं. एंट्री-लेवल Style Petrol MT वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मौजूद रहेगा. वहीं इसके अलावा बाकी वेरिएंट्स की कीमत 50 हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है.

 

अब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत

कुछ हाई-स्पेक पेट्रोल वेरिएंट्स जैसे Sharp Pro Petrol MT, Sharp Pro Petrol CVT और Savvy Pro Petrol CVT की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. नई कीमतों के बाद MG Hector की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.99 लाख रुपये से 19.50 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

MG Hector Plus भी हुई महंगी

सिर्फ 5-सीटर Hector ही नहीं, बल्कि 6 और 7-सीटर MG Hector Plus की कीमतों में भी बदलाव किया गया है. कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स की कीमत में 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है. अब Hector Plus की एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाती है. अगर कोई ग्राहक बड़ी फैमिली कार खरीदने की योजना बना रहा है, तो अब उसे पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा बजट तैयार रखना होगा.

कंपनी ने कीमत क्यों बढ़ाई?

JSW MG Motor India का कहना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगातार लागत बढ़ रही है. स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और दूसरा इनपुट कॉस्ट पहले की तुलना में बढ़ गया है. 


अब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत

लंबे समय तक कंपनी इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ खुद उठा रही थी, लेकिन अब उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी हो गया है. इसी वजह से Hector रेंज की कीमतों में बदलाव किया गया है. कंपनी के मुताबिक यह फैसला मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

इस SUV में बड़ी 14-इंच HD टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसी मॉडर्न सुविधाओं के साथ मौजूद रहेगी. यानी ग्राहक को पहले जैसे ही फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अब उन्हें इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

इंजन ऑप्शन

MG Hector में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मौजूद है, जबकि डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. कंपनी ने इंजन, परफॉर्मेंस या माइलेज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. कीमत बढ़ने के बावजूद गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले जैसा ही रहेगा.

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

अगर आप आने वाले दिनों में MG Hector या Hector Plus खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, अगर आपकी प्राथमिकता एक ऐसी SUV है जिसमें शानदार स्पेस, प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिले, तो Hector अभी भी अपने सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन बनी हुई है. कीमत बढ़ने के बावजूद यह SUV अपने फीचर पैकेज और आरामदायक ड्राइविंग फील के चलते ग्राहकों को आकर्षित करती रहेगी.

यह भी पढ़ें:- अब चार्जिंग की भी टेंशन खत्म, धूप से चलने वाला स्कूटर आ गया 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 05 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
MG Hector Auto News Car News MG Hector Plus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत
अब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत
ऑटो
Creta EV पर Hyundai का ऐसा ऑफर, जानकर चौंक जाएंगे
Creta EV पर Hyundai का ऐसा ऑफर, जानकर चौंक जाएंगे
ऑटो
Creta EV खरीदने का प्लान? 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर जानें EMI
Creta EV खरीदने का प्लान? 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर जानें EMI
ऑटो
V2V Communication System: क्या पुरानी गाड़ियों में भी लगवा सकते हैं वी2वी सिस्टम, कितना आएगा खर्च?
क्या पुरानी गाड़ियों में भी लगवा सकते हैं वी2वी सिस्टम, कितना आएगा खर्च?
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी
'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति! अब घर-घर जाकर होगा यह काम
यूपी चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति! अब घर-घर जाकर होगा यह काम
विश्व
'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?
'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?
क्रिकेट
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
ओटीटी
'अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा
'इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा
महाराष्ट्र
'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल, आग को दी हवा
'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल
विश्व
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में देसी तरीके से उगाएं लहसुन, बस ध्यान रखें ये बातें
किचन गार्डन में देसी तरीके से उगाएं लहसुन, बस ध्यान रखें ये बातें
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget