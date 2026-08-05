अब MG Hector और Hector Plus खरीदना हो गया महंगा, जानें कीमत

अगर आप MG Hector खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. JSW MG Motor India ने अपनी पॉपुलर SUV MG Hector और MG Hector Plus की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. Hector अपने शानदार फीचर्स, प्रीमियम केबिन, दमदार रोड प्रेजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते मिड-साइज SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में शामिल है.

पिछले कुछ सालों में MG Hector ने भारतीय ग्राहकों के बीच एक अलग पहचान बनाई है. बड़ी 14-इंच टचस्क्रीन, ADAS सेफ्टी फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बड़े केबिन जैसी खूबियों ने इसे फैमिली SUV खरीदारों की पहली पसंद बनाया है. अब कीमत बढ़ने के बाद नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. हालांकि कंपनी ने इसके फीचर्स, इंजन और मैकेनिकल सेटअप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है.

कीमत में हुई कितनी बढ़ोतरी?

कंपनी की नई प्राइस लिस्ट के हिसाब से MG Hector के लगभग सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं. एंट्री-लेवल Style Petrol MT वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मौजूद रहेगा. वहीं इसके अलावा बाकी वेरिएंट्स की कीमत 50 हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है.

कुछ हाई-स्पेक पेट्रोल वेरिएंट्स जैसे Sharp Pro Petrol MT, Sharp Pro Petrol CVT और Savvy Pro Petrol CVT की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. नई कीमतों के बाद MG Hector की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.99 लाख रुपये से 19.50 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

MG Hector Plus भी हुई महंगी

सिर्फ 5-सीटर Hector ही नहीं, बल्कि 6 और 7-सीटर MG Hector Plus की कीमतों में भी बदलाव किया गया है. कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स की कीमत में 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है. अब Hector Plus की एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाती है. अगर कोई ग्राहक बड़ी फैमिली कार खरीदने की योजना बना रहा है, तो अब उसे पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा बजट तैयार रखना होगा.

कंपनी ने कीमत क्यों बढ़ाई?

JSW MG Motor India का कहना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगातार लागत बढ़ रही है. स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स और दूसरा इनपुट कॉस्ट पहले की तुलना में बढ़ गया है.





लंबे समय तक कंपनी इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ खुद उठा रही थी, लेकिन अब उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी हो गया है. इसी वजह से Hector रेंज की कीमतों में बदलाव किया गया है. कंपनी के मुताबिक यह फैसला मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

इस SUV में बड़ी 14-इंच HD टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसी मॉडर्न सुविधाओं के साथ मौजूद रहेगी. यानी ग्राहक को पहले जैसे ही फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अब उन्हें इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

इंजन ऑप्शन

MG Hector में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मौजूद है, जबकि डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. कंपनी ने इंजन, परफॉर्मेंस या माइलेज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. कीमत बढ़ने के बावजूद गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले जैसा ही रहेगा.

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

अगर आप आने वाले दिनों में MG Hector या Hector Plus खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, अगर आपकी प्राथमिकता एक ऐसी SUV है जिसमें शानदार स्पेस, प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिले, तो Hector अभी भी अपने सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन बनी हुई है. कीमत बढ़ने के बावजूद यह SUV अपने फीचर पैकेज और आरामदायक ड्राइविंग फील के चलते ग्राहकों को आकर्षित करती रहेगी.

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