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हिंदी न्यूज़ऑटोCar safety tips: गर्मियों में इन लापरवाही के चलते खाक हो जाते हैं वाहन, अपनाएं ये सेफ्टी टिप्स

Car safety tips: गर्मियों में इन लापरवाही के चलते खाक हो जाते हैं वाहन, अपनाएं ये सेफ्टी टिप्स

Car safety tips: गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण वाहन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जानिए कार ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और अन्य समस्याओं से बचने के आसान सेफ्टी टिप्स

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Car safety tips: भारत में कई इलाकों में गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में कई लोग अपनी सेहत के साथ-साथ एक सबसे जरूरी चीज है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह है वाहन का खास ध्यान रखना. गर्मी में अक्सर सभी लोग तेज धूप और तपती गर्मी से बचने के लिए ऑटो और बस का उपयोग करने के बजाय अपनी गाड़ी के भरोसे ही रहते हैं. साथ ही इतनी तपती धूप में हर साल देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां कार, बाइक या अन्य वाहन अचानक आग की चपेट में आ जाते हैं.

अक्सर लोग इसे तकनीकी खराबी मान लेते हैं, लेकिन कई मामलों में इसकी वजह हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियां होती हैं. तेज धूप में घंटों खड़े रहने, समय पर सर्विस न कराने और वाहन के अंदर खतरनाक सामान छोड़ देने जैसी गलतियां बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं. इसलिए गर्मियों में वाहन की सुरक्षा को हल्के में लेना भारी नुकसान का कारण बन सकता है. 

इस बात का रखें खास ख्याल

गर्मियों में कार में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती है ओवरहीटिंग. क्योंकि इन दिनों इंजन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा गर्म होता है. वहीं कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो या इंजन लंबे समय तक चलता रहे, तो ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो जाती है. साथ ही अगर आप बहुत देर तक अपनी कार को बाहर खड़ी करते हैं, तो उसके ओवरहीट होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओवरहीटिंग के चलते बैटरी या फिर पुरानी वायरिंग पिघलकर आपस में चिपक जाती है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कार में आग लग जाती है. यही कारण है कि विशेषज्ञ समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच कराने की सलाह देते हैं. साथ ही ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में अपनी कार को बाहर ज्यादा देर तक खड़ी न करें. अगर आप बहुत देर तक कार धूप में खड़ी करते हैं, तो आपकी कार का नुकसान हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए कार में होनी चाहिए ये 5 चीजें, नंबर तीन तो सबसे जरूरी

कार के अंदर भूलकर भी न छोड़ें ये सामान

गर्मी के दिनों में बंद वाहन के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो सकता है. ऐसे में कार के अंदर लाइटर, पावर बैंक, मोबाइल फोन, परफ्यूम स्प्रे या अन्य जलने वाले सामान छोड़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिक तापमान के कारण ये चीजें फट सकती हैं या आग लगने की वजह बन सकती हैं. खासकर जब आपके पास सीएनजी कार है, तब आपको ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस मौसम में आपको ज्यादा मुश्किल हो सकती है.

आपको बता दें कि सीएनजी कार में सीएनजी किट होती है. यदि गैस किट में किसी तरह की लीकेज हो जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. इसलिए जब आपको लगे कि लीकेज की समस्या है, तो उसे तुरंत सर्विस सेंटर लेकर जाएं और उसे ठीक करवाएं. इसके अलावा वाहन के अंदर धूम्रपान करना भी जोखिम भरा होता है. कई बार छोटी सी चिंगारी बड़े हादसे का कारण बन जाती है. 

इन आसान सेफ्टी टिप्स से रखें अपने वाहन को सुरक्षित

गर्मियों में वाहन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान आदतें अपनानी चाहिए. साथ ही कोशिश करें कि वाहन को हमेशा छायादार जगह पर पार्क करें. यदि ऐसा संभव न हो तो कार कवर का इस्तेमाल करें. और ध्यान रखें कि बैटरी, वायरिंग, इंजन और कूलिंग सिस्टम की नियमित जांच करवाएं. वाहन के अंदर लाइटर, पावर बैंक और अन्य जलने वाले सामान रखने से बचें.

यह भी पढ़ें: भारत में सबसे ज्यादा बिक रही हैं ये 5 तरह की कारें, नंबर-1 देखकर चौंक जाएंगे

Published at : 05 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Summer Car Safety Car Safety Tips Vehicle Overheat Car Fire Safety Tips
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