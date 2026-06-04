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हिंदी न्यूज़ऑटोहाईवे पर ड्राइविंग करते हुए कार में होनी चाहिए ये 5 चीजें, नंबर तीन तो सबसे जरूरी

हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए कार में होनी चाहिए ये 5 चीजें, नंबर तीन तो सबसे जरूरी

Highway Driving Tips: हाईवे पर सफर के दौरान छोटी सी तैयारी बड़ी परेशानी से बचा सकती है. जानिए वे 5 जरूरी चीजें जो हर कार में हमेशा मौजूद होनी चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 04 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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Highway Driving Tips: हाईवे पर ड्राइविंग करना शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाने से काफी अलग होता है. यहां स्पीड ज्यादा होती है, दूरी लंबी होती है और कई बार आसपास तुरंत मदद भी नहीं मिल पाती. ऐसे में अगर कार में कुछ जरूरी सामान मौजूद हो, तो आप कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं. अक्सर लोग कार की सर्विसिंग और फ्यूल पर ध्यान देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में काम आने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. 

यही छोटी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है. चाहे आप फैमिली ट्रिप पर जा रहे हों या दोस्तों के साथ रोड ट्रिप का प्लान हो, कुछ जरूरी चीजें हमेशा कार में रखनी चाहिए. ये सामान न सिर्फ आपकी सुरक्षा बढ़ाते हैं बल्कि किसी भी अनचाही स्थिति में आपको तुरंत राहत भी दे सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 जरूरी चीजों के बारे में जो हर हाईवे ट्रिप से पहले आपकी कार में होनी चाहिए.

फर्स्ट एड किट, पावर बैंक और टॉर्च हमेशा रखें साथ

हाईवे पर सबसे जरूरी चीजों में फर्स्ट एड किट सबसे ऊपर आती है. छोटे-मोटे कट, चोट या अचानक तबीयत खराब होने की स्थिति में यह काफी काम आती है. इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक भी कार में होना चाहिए ताकि मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर आप संपर्क में बने रहें. रात के समय या किसी सुनसान जगह पर कार खराब होने की स्थिति में टॉर्च भी बेहद उपयोगी साबित होती है. 

कई बार मोबाइल की फ्लैशलाइट पर्याप्त नहीं होती, इसलिए अलग टॉर्च रखना बेहतर विकल्प माना जाता है. साथ ही कुछ जरूरी फोन नंबर और वाहन के दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी भी मोबाइल में सेव रखनी चाहिए. ये छोटी-छोटी तैयारियां किसी भी मुश्किल स्थिति को काफी आसान बना सकती हैं.

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टायर इंफ्लेटर और इमरजेंसी टूल किट सबसे ज्यादा जरूरी

हाईवे पर सबसे ज्यादा परेशानी टायर पंचर या हवा कम होने की वजह से होती है. इसलिए पोर्टेबल टायर इंफ्लेटर कार में जरूर होना चाहिए. यह कुछ ही मिनटों में टायर में हवा भर सकता है और आपको नजदीकी सर्विस स्टेशन तक पहुंचने में मदद कर सकता है. इसके अलावा इमरजेंसी टूल किट भी बेहद जरूरी है, जिसमें स्क्रूड्राइवर, प्लायर, टो रोप और अन्य बेसिक टूल्स शामिल हों. 

कई बार छोटी तकनीकी समस्या सड़क किनारे ही ठीक की जा सकती है. इसके साथ एक रिफ्लेक्टिव वार्निंग ट्रायंगल भी रखें, जिससे रात में या खराब विजिबिलिटी के दौरान दूसरे वाहन चालक आपकी कार को आसानी से देख सकें. हाईवे पर सुरक्षित सफर का सबसे बड़ा नियम यही है कि आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी और कहीं भी आ सकती है.

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Published at : 04 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Highway Driving Tips Car Safety First Aid Kit Tyre Inflator
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