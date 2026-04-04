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हिंदी न्यूज़ऑटोAther Rizta से लेकर Suzuki E Access तक, लंबी रेंज के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए बेस्ट हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ather Rizta से लेकर Suzuki E Access तक, लंबी रेंज के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए बेस्ट हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

अगर आप रोजाना इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की हैं. आइए जानते हैं भारत के टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में, जो Daily Use के लिए बेहतर विकल्प हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Apr 2026 07:00 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. खासकर शहरों में रोजाना ऑफिस जाने या छोटे-छोटे काम के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अच्छा विकल्प बन गए हैं. लोग अब ऐसे स्कूटर चाहते हैं जो एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूरी तय कर सकें, ताकि बार-बार चार्ज करने की जरूरत न पड़े. इसी वजह से कंपनियां भी ऐसे स्कूटर लॉन्च कर रही हैं जो लंबी रेंज और अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं. आइए आपको ऐसे ही टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताते हैं जो रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं.

Ather Rizta

Ather Rizta एक नया और खास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे फैमिली यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें बड़ी और आरामदायक सीट मिलती है, जिससे लंबी दूरी पर भी सफर आसान रहता है. इसकी रेंज लगभग 120 से 160 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा बनाती है. इसमें स्मार्ट फीचर्स जैसे डिजिटल डिस्प्ले, नेविगेशन और सेफ्टी अलर्ट भी मिलते हैं. Ather Rizta उन लोगों के लिए सही है जो भरोसेमंद और आरामदायक स्कूटर चाहते हैं.

Ola S1 Pro

Ola S1 Pro भारत के सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है. इसकी रेंज करीब 180 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए परफेक्ट बनाती है. इसमें दमदार मोटर दी गई है, जिससे इसकी स्पीड भी अच्छी रहती है. इस स्कूटर में टचस्क्रीन, म्यूजिक, नेविगेशन और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं.

TVS iQube ST

TVS iQube ST भी एक शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो अपनी अच्छी रेंज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसकी रेंज लगभग 140 किलोमीटर तक है. इसमें आरामदायक सीट और आसान हैंडलिंग मिलती है. ये स्कूटर उन लोगों के लिए सही है जो रोजाना ऑफिस या बाजार जाने के लिए एक सिंपल और भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं.

Bajaj Chetak Electric

Bajaj Chetak Electric अपने क्लासिक डिजाइन और मजबूत बिल्ड के लिए जाना जाता है. इसकी रेंज लगभग 120 से 130 किलोमीटर तक है. यह स्कूटर उन लोगों को पसंद आता है जो स्टाइल के साथ टिकाऊ वाहन चाहते हैं. इसमें सिंपल लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छा बनाते हैं.

Suzuki E Access

Suzuki भी अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर E Access को लॉन्च करने की तैयारी में है. यह स्कूटर अच्छे माइलेज और किफायती कीमत के साथ आ सकता है. इसकी रेंज भी अच्छी होने की उम्मीद है, जिससे यह रोजाना इस्तेमाल के लिए बढ़िया विकल्प बनेगा. Suzuki का भरोसा और आसान मेंटेनेंस इसे खास बनाता है.

ये भी पढ़ें: EV यूजर्स के लिए बड़ी राहत: दिल्ली में यहां शुरू हुआ सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग स्टेशन, 30 मिनट में चार्ज होगी कार

Published at : 04 Apr 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Auto News Electric Scooters Ather Rizta Suzuki E-Access Suzuki E Access
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