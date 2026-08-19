Aston Martin ने उठाया सबसे पावरफुल कार से पर्दा, जानें खासियत

लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस कारों के लिए मशहूर Aston Martin ने अपनी नई खास कार Valen को पेश किया है. यह कार कंपनी की सबसे पावरफुल फ्रंट-इंजन प्रोडक्शन कारों में शामिल है. इसमें 5.2-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन दिया गया है, जो करीब 850 PS की पावर और 1,000 Nm का टॉर्क पैदा करता है. गाड़ी की टॉप स्पीड 345 km/h तक सीमित है. Valen को बेहद खास और एक्सक्लूसिव बनाने के लिए कंपनी इसकी सिर्फ 150 यूनिट तैयार करेगी.

Aston Martin Valen में 5.2-लीटर ट्विन-टर्बो V12 पेट्रोल इंजन लगाया गया है. यह इंजन करीब 850 PS की पावर और 1,000 Nm का टॉर्क देता है. इतनी पावर के साथ Valen को कंपनी ने अपनी सबसे पावरफुल फ्रंट-इंजन प्रोडक्शन कार के तौर पर पेश किया है. इंजन की पावर को रियर व्हील्स तक पहुंचाने के लिए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.

कितनी है गाड़ी की स्पीड?

Valen की स्पीड सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है. यह कार करीब 3.1 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 345 km/h तक सीमित की गई है. यानी यह कार हाई-स्पीड परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की तेज कारों में शामिल होने की कैपेसिटी रखती है.

Valen को तेज और ज्यादा फुर्तीला बनाने के लिए इसके वजन को कम करने पर काफी काम किया गया है. कार में कार्बन फाइबर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और एल्युमिनियम जैसे हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अपने बेस मॉडल की तुलना में करीब 110 किलोग्राम तक हल्की है. इससे कार की हैंडलिंग और परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद मिलती है.

इसके अलावा कार में 21-इंच मैग्नीशियम व्हील, कार्बन-सिरेमिक ब्रेक और खास परफॉर्मेंस टायर दिए गए हैं. सस्पेंशन को भी ज्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग के हिसाब से ट्यून किया गया है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

Valen का डिजाइन Aston Martin की सामान्य लग्जरी कारों से काफी ज्यादा आक्रामक है. इसमें बड़ा फ्रंट स्प्लिटर, पतली हेडलाइट्स, बड़े एयर इनटेक और कार्बन फाइबर बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ भी डिजाइन को ज्यादा स्पोर्टी रखा गया है. कार में बड़े एयरोडायनामिक एलिमेंट्स लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य हाई-स्पीड पर कार को ज्यादा स्थिर रखना है.

Valen के डिजाइन की एक खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक रियर विंडो नहीं दी गई है. इसकी जगह कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इससे कार का पीछे का डिजाइन ज्यादा साफ और कूपे जैसा दिखाई देता है. साथ ही, इंटीरियर में 3D-प्रिंटेड हिस्सों और हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है.

Valen में खास टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है. इसका एग्जॉस्ट साउंड Aston Martin Vanquish की तुलना में करीब 50 फीसदी ज्यादा तेज बताया गया है. यानी कार को चलाने पर इसका V12 इंजन और एग्जॉस्ट साउंड भी इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को मजबूत करेगा.

सिर्फ 150 यूनिट होंगी तैयार

Aston Martin Valen को आम प्रोडक्शन कार की तरह बड़ी संख्या में नहीं बनाया जाएगा. कंपनी इसकी सिर्फ 150 यूनिट तैयार करेगी. यही वजह है कि इसे बेहद एक्सक्लूसिव मॉडल माना जा रहा है. इसकी डिलीवरी 2027 की दूसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है. कीमत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 20 लाख डॉलर के आसपास या उससे ज्यादा हो सकती है.

Valen को सिर्फ तेज कार के तौर पर नहीं, बल्कि एक कलेक्टर कार के रूप में भी तैयार किया गया है. Aston Martin के Q डिविजन के जरिए ग्राहकों को कार के डिजाइन, इंटीरियर और मटेरियल में कई तरह के कस्टमाइजेशन विकल्प मिल सकते हैं. कंपनी का लक्ष्य कम संख्या में ऐसी कारें बनाना है, जिनमें परफॉर्मेंस के साथ एक्सक्लूसिविटी और पर्सनलाइजेशन भी मिले.

Aston Martin Valen उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो बेहद खास और ताकतवर V12 कार चाहते हैं. 850 PS पावर, 1,000 Nm टॉर्क, 3.1 सेकंड का 0-100 km/h एक्सेलरेशन और 345 km/h की टॉप स्पीड इसे बेहद दमदार बनाते हैं. वहीं सिर्फ 150 यूनिट का प्रोडक्शन इसे एक दुर्लभ और कलेक्टर-फोकस्ड कार बनाता है.

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