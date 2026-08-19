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हिंदी न्यूज़ऑटोऑक्शन में 382 करोड़ की बिकी Ferrari की पहली EV, हर कोई दंग

ऑक्शन में 382 करोड़ की बिकी Ferrari की पहली EV, हर कोई दंग

Ferrari First EV: गाड़ी के जिस मॉडल की नीलामी हुई, वह कोई साधारण प्रोडक्शन कार नहीं थी. इसे खास तौर पर ‘Chassis 0’ नाम दिया गया था और Tailor Made डिविजन ने इसे बेहद खास तरीके से तैयार किया था.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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Ferrari का नाम दुनिया की सबसे महंगी और तेज कारों में लिया जाता है. अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कदम रखते हुए अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार Ferrari Luce पेश की है. इस कार ने लॉन्च के बाद ही एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. Luce के खास वन-ऑफ मॉडल को नीलामी में 4 करोड़ डॉलर यानी करीब 382 करोड़ रुपये में बेचा गया. यह किसी नई कार की नीलामी में अब तक की सबसे बड़ी कीमत है.

Ferrari Luce के जिस मॉडल की नीलामी हुई, वह कोई साधारण प्रोडक्शन कार नहीं थी. इसे खास तौर पर ‘Chassis 0’ नाम दिया गया था और Ferrari के Tailor Made डिविजन ने इसे बेहद खास तरीके से तैयार किया था. इसकी नीलामी अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित Monterey Car Week के दौरान RM Sotheby's के जरिए हुई. कार को अमेरिकी अरबपति और लंबे समय से Ferrari कलेक्टर Herbert A. Wertheim ने खरीदा.

40 गुना ज्यादा मिली कीमत

  • इस कार की नीलामी से पहले इसकी कीमत करीब 11 लाख डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था. लेकिन नीलामी के दौरान बोली तेजी से बढ़ी और आखिर में यह 4 करोड़ डॉलर पर जाकर रुकी. यानी कार की अंतिम कीमत शुरुआती अनुमान से करीब 40 गुना ज्यादा रही.
  • Ferrari Luce ने नीलामी में नई कार के लिए बना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. इससे पहले Ferrari Daytona SP3 का एक वन-ऑफ मॉडल करीब 2.6 करोड़ डॉलर में बिका था.


ऑक्शन में 382 करोड़ की बिकी Ferrari की पहली EV, हर कोई दंग

  • Luce ने इससे काफी ज्यादा कीमत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया. हालांकि, यह दुनिया की अब तक की सबसे महंगी नीलाम हुई कार नहीं है. यह रिकॉर्ड 1955 की Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé के नाम है, जो 2022 में करीब 13.5 करोड़ यूरो में बिकी थी.

Ferrari की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार

  • Ferrari Luce कंपनी के इतिहास की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार है. इसे Ferrari के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी लंबे समय से अपनी पहचान पेट्रोल इंजन और खासकर हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारों के लिए बनाए हुए है. Luce के जरिए Ferrari अब इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.
  • Luce सिर्फ इलेक्ट्रिक होने के लिए खास नहीं है, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफी दमदार है. इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो मिलकर करीब 1,050 CV यानी 1,000 से ज्यादा हॉर्सपावर की ताकत पैदा करती हैं. इस तरह Ferrari ने इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ भी अपनी हाई-परफॉर्मेंस कारों वाली पहचान को बनाए रखने की कोशिश की है.
  • Ferrari Luce को पहली बार पेश किए जाने के बाद इसे लेकर कार प्रेमियों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. इस कार के डिजाइन में पूर्व Apple डिजाइनर Sir Jony Ive की भी भूमिका रही है. उन्होंने LoveFrom के जरिए Ferrari के साथ मिलकर Luce के डिजाइन पर काम किया. यही वजह है कि इसका डिजाइन Ferrari की मौजूदा कारों से काफी अलग और ज्यादा आधुनिक दिखाई देता है.


ऑक्शन में 382 करोड़ की बिकी Ferrari की पहली EV, हर कोई दंग

नीलामी से मिलने वाला पैसा कहां जाएगा?

  • इस नीलामी की एक खास बात यह भी है कि इससे मिलने वाली पूरी रकम सिर्फ Ferrari या कार के मालिक को नहीं जाएगी. Ferrari के मुताबिक, नीलामी से मिली रकम को Ferrari Foundation के जरिए शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा.
  • 382 करोड़ की कीमत सुनकर ऐसा लग सकता है कि Ferrari Luce की हर कार इतनी महंगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. नीलाम हुआ मॉडल वन-ऑफ Chassis 0 था, जिसकी कीमत उसकी दुर्लभता और खास कस्टमाइजेशन की वजह से इतनी ज्यादा पहुंची. सामान्य Ferrari Luce की शुरुआती कीमत करीब 5.5 लाख यूरो बताई गई है.
  • Ferrari Luce कंपनी के लिए सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक दौर में प्रवेश का बड़ा कदम है. कंपनी को शुरुआत में इसके डिजाइन को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन नीलामी में मिली रिकॉर्ड कीमत और कार को लेकर बनी चर्चा यह दिखाती है कि Ferrari के इलेक्ट्रिक भविष्य में लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है. कंपनी ने भी Luce की मांग को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Aug 2026 06:53 AM (IST)
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