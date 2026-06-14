रिजर्व में लगने से पहले बाइक झटका क्यों मारती है? जान लीजिए जवाब 

Why Bike Jerks Before Reserve: कई बार बाइक चलाते समय अचानक पेट्रोल कम होने लगता है और बाइक रिजर्व पर आ जाती है. हालांकि, रिजर्व पर लगने से पहले अचानक बाइक झटके खाने लगती है. यानी चलते-चलते अचानक बाइक लड़खड़ाती है, इंजन रुकता-रुकता लगता है और फिर जैसे ही रिजर्व पर लगाते हैं, बाइक फिर से मक्खन की तरह स्पीड पकड़ लेती है. क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक बेहद सिपंल सी वजह है जो एक बार समझ आ जाए तो आप कभी घबराएंगे नहीं.

बाइक के झटके का क्या है कारण ?

दरअसल बाइक के फ्यूल टैंक में एक नहीं, बल्कि दो पाइप लगे होते हैं एक लंबा और एक छोटा. जब बाइक ON मोड पर होती है तो पेट्रोल लंबे पाइप से होकर इंजन तक पहुंचता है. यह लंबा पाइप टैंक के तल से थोड़ा ऊपर तक जाता है यानी जब पेट्रोल का स्तर उस ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, तो लंबा पाइप हवा खींचने लगता है, और इंजन को पेट्रोल की जगह हवा मिलती है. यही वो पल होता है जब बाइक झटका मारती है और रुकने लगती है. जब आप रिजर्व पर लगाते हैं, तो छोटा पाइप काम में आता है जो टैंक के एकदम नीचे से पेट्रोल खींचता है और इसीलिए बाइक फिर चल पड़ती है. यह छोटा रिजर्व हिस्सा आमतौर पर पूरे टैंक का करीब 10 से 15 प्रतिशत होता है, जो लगभग 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल होता है यानी बस इतना कि आप नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें.

झटके की असली वजह यह है कि जब पाइप का मुंह पेट्रोल से बाहर आ जाता है, तो इंजन में पेट्रोल की जगह हवा के बुलबुले जाने लगते हैं. इसे एयर लॉक भी कहा जाता है. इंजन को लगातार पेट्रोल चाहिए होता है अगर बीच में हवा आ जाए तो जलाने के लिए मिश्रण सही नहीं बनता, और इंजन रुकने-रुकने लगता है, यही झटका होता है.

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रिजर्व पर ज्यादा देर चलना खतरनाक क्यों है?

अब जब यह समझ आ गया कि रिजर्व क्या होता है, तो एक जरूरी बात और जान लीजिए कि रिजर्व पर बहुत ज्यादा देर तक चलना ठीक नहीं है. पहली बात, टैंक की तली में पानी, जंग और गंदगी जमा होती रहती है जो पेट्रोल के साथ रिजर्व पाइप से होती हुई कार्बोरेटर या इंजेक्टर तक पहुंच सकती है और उसे बंद कर सकती है. दूसरी बात, जब रिजर्व खत्म हो जाए तो अब कोई बैकअप नहीं होता है और बाइक बीच रास्ते में ही खड़ी हो जाएगी. इसलिए जैसे ही बाइक झटका मारे और आप रिजर्व पर जाएं समझ लीजिए यह बाइक का आपको लिए अलर्ट है.

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