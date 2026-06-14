कार के डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल भी बन सकती है खतरा, तुरंत बदल लीजिए यह आदत  

Water Bottle In Car Danger: गर्मियों में कार चलाते वक्त पानी की बोतल साथ रखना बेहद जरूरी लगता है और यह आदत सही भी है. लेकिन अगर आप उस बोतल को डैशबोर्ड पर या अगली सीट की खिड़की के पास रख देते हैं, तो यही छोटी सी आदत आपकी कार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. यह सुनने में अजीब जरूर लगता है कि एक साधारण पानी की बोतल आग लगा सकती है लेकिन यह बिल्कुल सच है. दुनियाभर के फायर डिपार्टमेंट इस बारे में लोगों को बार-बार चेतावनी दे चुके हैं, और कई असली घटनाएं भी सामने आई हैं.

बोतल कैसे बनती है "आग का लेंस"?

इसके पीछे बहुत आसान सा विज्ञान की बात है. जब धूप सीधे एक साफ, गोल प्लास्टिक की पानी की बोतल पर पड़ती है, तो वह बोतल एक Magnifying Glass की तरह काम करने लगती है. बोतल का गोलाकार आकार और उसके अंदर का पानी दोनों मिलकर सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देते हैं और एक तेज, गर्म किरण बनाते हैं. यह किरण कार की सीट, कपड़े, कागज, रसीद, या किसी भी जलने वाली चीज पर पड़ते ही उसे गर्म करना शुरू कर देती है. अमेरिका के ओक्लाहोमा में Midwest City Fire Department ने इसका परीक्षण किया और पाया कि पानी की बोतल से सूरज की किरणें केंद्रित होकर 250 डिग्री फारेनहाइट यानी करीब 121 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा कर सकती हैं, यह कागज जलाने के लिए काफी है.

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क्या करें, क्या न करें?

इस खतरे से बचना बेहद आसान है. सबसे पहली बात पानी की बोतल को कभी डैशबोर्ड पर या खिड़की के पास मत रखिए जहां सीधी धूप आती हो. बोतल को ग्लव बॉक्स, सेंटर कंसोल, सीट के नीचे या डिक्की में रखें जहां धूप सीधी न पड़े. दूसरा उपाय यह है कि प्लास्टिक की बोतल की जगह रंगीन या मोटी दीवार वाली बोतल इस्तेमाल करें ऐसी बोतलें लेंस की तरह काम नहीं करतीं. अगर कार धूप में खड़ी करनी हो तो शीशे पर सनशेड लगाएं. साथ ही अगर आप कार में हल्के टिशू, कागज या रसीदें रखते हैं उन्हें भी बोतल के पास न छोड़ें, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ते हैं.

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