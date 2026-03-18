बिजली की तरह दौड़ती हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक्स! Ultraviolette से लेकर Ola तक के नाम शामिल

आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल का खर्च नहीं होता और साथ ही ये अब स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में भी पीछे नहीं हैं.यहां हम आपको 5 ऐसी किफायती इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बताया गया है, जो अच्छी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आती हैं.

Revolt RV400

इस लिस्ट में सबसे पहले Revolt RV400 का नाम है. यह एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसमें Eco, Normal और Sport जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं. यह बाइक करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जा सकती है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 150 किलोमीटर तक चल सकती है, जिससे यह डेली यूज के इस्तेमाल के लिए अच्छी मानी जाती है. बाइक की कीमत 1.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

Oben Rorr

दूसरे नंबर पर Oben Rorr है, जो परफॉर्मेंस और रेंज का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है. इसमें 4.4 kWh बैटरी मिलती है और यह करीब 187 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे यह शहर और हाईवे दोनों के लिए सही ऑप्शन बनती है. इस बाइक की कीमत भी 1.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

Ola Roadster X Plus

तीसरी बाइक Ola Roadster X Plus है, जो लंबी रेंज के लिए जानी जाती है. इसमें बड़ा बैटरी पैक दिया गया है और कंपनी के मुताबिक, यह 500 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे यह तेज और लॉन्ग राइड के लिए बढ़िया ऑप्शन बनती है. ओला की इस बाइक की कीमत 1.10 लाख रुपये है.

Ultraviolette X47 Recon

इसके बाद Ultraviolette X47 Recon आती है, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक है. इसमें एडवांस फीचर्स जैसे ADAS और डुअल डैशकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जा सकती है और पावरफुल परफॉर्मेंस देती है, इसलिए इसे हाई-टेक और स्पोर्टी बाइक माना जाता है. इस बाइक की कीमत की बात करें तो यह 3.49 लाख रुपये से शुरू होती है.

Ultraviolette F77 Mach 2 Recon

सबसे आखिर में Ultraviolette F77 Mach 2 Recon का नाम आता है, सबसे तेज बाइक है. यह लगभग 155 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है और इसमें काफी ज्यादा पावर और टॉर्क मिलता है, जिससे यह एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक बन जाती है. बाइक की कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू होती है.

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