गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, लेकिन विजय देवरकोंडा को खरोंच तक नहीं आई! जानिए कितनी सेफ है Lexus LM?

एक्टर विजय देवरकोंडा का जोगुलम्बा गडवाला जिले के उंडावल्ली के पास कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक्टर बाल-बाल बच गए. दरअसल, साउथ एक्टर की लेक्सस कार बोलेरो से टकरा गई, जिसके बाद ही यह एक्सीडेंट हुआ. सूत्रों के मुताबिक, विजय देवरकोंडा उस समय गाड़ी के अंदर ही थे, लेकिन वे सुरक्षित बच गए. सोशल मीडिया पर एक्टर की गाड़ी की कई वीडियोज वायरल हो रही हैं.

कैसे हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स?

Lexus LM में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) दिया गया है. गाड़ी में प्री-क्रैश सेफ्टी, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट और एडवांस ड्राइवर रिस्पांस सिस्टम समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा यह कार रिमोट फंक्शन के साथ एडवांस्ड पार्क और ट्रैफिक जाम सपोर्ट के साथ भी आती है

Actor Vijay Deverakonda escapes unhurt in road accident#VijayDeverakonda pic.twitter.com/G6iOuNHdMz — Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) October 6, 2025

Lexus LM की पावर

लेक्सस एलएम एक हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कार है. इस कार में पैरेलल हाईब्रिड सिस्टम लगा है. गाड़ी में 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर, इनलाइन, 16-वॉल्व DOHC इंजन लगा है. इस इंजन से 6,000 rpm पर 142 kW की पावर मिलती है और 4,300-4,500 rpm पर 242 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस सिस्टम के साथ ये गाड़ी पावरफुल, स्मूथ और ईको-फ्रेंडली ड्राइव देती है. लेक्सस एलएम की टॉप-स्पीड 190 kmph है. ये कार 8.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड तक पहुंच सकती है. इस गाड़ी में 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है.

गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

लेक्सस की इस कार में फुल HD 35.5 सेंटीमीटर की इलेक्ट्रो मल्टी-विजन टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है. गाड़ी में मल्टीमीडिया सिस्टम भी दिया गया है. गाड़ी में पीछे बैठे पैसेंडर्स को थिएटर वाला फील देने के लिए 121.9 सेंटीमीटर की अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले दी गई है. इस लग्जरी कार में USB पोर्ट सेंटर कंसोल दिया गया है. गाड़ी में पीछे भी 4 USB पोर्ट्स लगे हैं. ये गाड़ी 3D साउंड सिस्टम से लैस है. इस साउंड सिस्टम में 23 स्पीकर लगे हैं.

एलएम का मतलब "लग्जरी मूवर" है. इसकी लंबाई 5130 एमएम, चौड़ाई 1890 एमएम और ऊंचाई 1945 एमएम है. कंपनी ने अपने इस मिनीवैन के स्वरूप को काफी अच्छी तरह से अपडेट किया है. किनारों पर, विंडो लाइन में किंक के साथ-साथ सभी कट और सिलवटें काफी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आती हैं. इसमें ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है. सामने एक बड़ी सैटिन-इफेक्ट वाली हॉट स्टैम्पिंग ग्रिल है. यह नई ग्रिल लगभग इसकी पूरी फ्रंट फेसिया को कवर करती है.

