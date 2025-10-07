सिर्फ इतनी कीमत पर Mahindra ने पेश की नई Bolero और Bolero Neo, जानिए कैसे हैं फीचर्स?

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Bolero और Bolero Neo को नए अवतार में पेश किया है. नई 2025 Bolero Neo अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश नजर आती है, हालांकि इसका मजबूत और बॉक्सी लुक बरकरार रखा गया है.

नई बोलेरो नियो में फ्रंट ग्रिल को सिल्वर एक्सेंट के साथ अपडेट किया गया है, जिससे इसका लुक और प्रीमियम लगता है. इसमें नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स जोड़े गए हैं और साइड प्रोफाइल पहले की तरह दमदार दिखती है. पीछे स्पेयर व्हील अब भी मौजूद है, लेकिन इसमें Jeans Blue और Concrete Grey जैसे नए कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं.

इंटीरियर में बड़ा बदलाव

इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव 9-इंच के नए टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का है, जिसमें रियर व्यू कैमरा की सुविधा भी मिलती है. डैशबोर्ड अब डुअल-टोन लुक में है और इसमें नया USB Type-C पोर्ट जोड़ा गया है. इसके अलावा, बोलेरो नियो में स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और कुछ नई कम्फर्ट फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे ड्राइविंग अनुभव और बेहतर हो गया है.

बेहतर इंजन और स्मूद ड्राइव

नई बोलेरो नियो में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 100 बीएचपी की पावर जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. महिंद्रा का कहना है कि इस बार SUV की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग को पहले से बेहतर बनाया गया है, जिससे यह शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में आराम से चल सकेगी.

क्लासिक बोलेरो में भी अपडेट

महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Bolero को भी पहली बार टचस्क्रीन और नए डिजाइन के साथ अपग्रेड किया है. इसमें नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड फॉग लैम्प्स दिए गए हैं. इंटीरियर में स्टीयरिंग कंट्रोल्स और कुछ नई कम्फर्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे यह अब ज्यादा मॉडर्न फील होती है.

नई बोलेरो की शुरुआती कीमत 8.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. अपने दमदार इंजन, मॉडर्न फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ, 2025 Bolero और Bolero Neo अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और वैल्यू-फॉर-मनी SUVs साबित होंगी.

