जनवरी 2026 में 7 सीटर गाड़ियों की बढ़ी मांग, Ertiga से Innova तक टॉप 5 में कौन-कौन शामिल

हिंदी न्यूज़ऑटोजनवरी 2026 में 7 सीटर गाड़ियों की बढ़ी मांग, Ertiga से Innova तक टॉप 5 में कौन-कौन शामिल

जनवरी 2026 में 7-सीटर कारों की बिक्री में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई. Maruti Ertiga ने नंबर-1 स्थान हासिल किया, जबकि Mahindra Scorpio, Bolero और Toyota Innova भी टॉप 5 में शामिल रहीं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में 7-सीटर गाड़ियों को काफी पसंद किया जाता है. बड़ी फैमिली और ज्यादा जगह की जरूरत के कारण लोग इस सेगमेंट की कारों को खरीदना पसंद करते हैं. जनवरी 2026 में भी इन गाड़ियों की बिक्री अच्छी रही. इस दौरान कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियां टॉप 5 में शामिल हुईं. आइए जानें Maruti Ertiga, Scorpio, Bolero, XUV 7XO और Toyota Innova की कितनी यूनिट्स बिकीं. 

Maruti Ertiga बनी नंबर वन

मारुति सुजुकी की Ertiga इस सेगमेंट में सबसे आगे रही. यह एक किफायती और भरोसेमंद एमपीवी है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. जनवरी 2026 में इसकी कुल 17,892 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल जनवरी 2025 में इसी गाड़ी की 14,248 यूनिट्स बिकी थीं. इस तरह इस बार इसकी मांग में साफ बढ़ोतरी देखने को मिली है.

Mahindra Scorpio को भी मिला अच्छा रिस्पॉन्स

महिंद्रा की Scorpio भी लोगों की पसंदीदा गाड़ी बनी हुई है. कंपनी इसे Classic और N सीरीज में बेचती है. जनवरी 2026 में Scorpio की 15,542 यूनिट्स बिकीं. जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,442 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. यानी इस बार भी इसकी मांग मजबूत रही. महिंद्रा की Bolero ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. जनवरी 2026 में इसकी 11,841 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी समय 8,682 यूनिट्स बिकी थीं. इसके अलावा Mahindra XUV 7XO भी टॉप 5 में शामिल रही. हाल ही में लॉन्च हुई इस एसयूवी की जनवरी 2026 में 10,133 यूनिट्स की बिक्री हुई.

Toyota Innova भी रही टॉप 5 में

टोयोटा की Innova भी इस सूची में शामिल है. जनवरी 2026 में इसकी 9,455 यूनिट्स बिकीं. हालांकि पिछले साल जनवरी 2025 में इसकी 9,780 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. फिर भी यह गाड़ी सात सीटों वाले सेगमेंट में मजबूत स्थिति में बनी हुई है. कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में 7-सीटर गाड़ियों की मांग मजबूत बनी रही और MPV के साथ SUV सेगमेंट में भी कड़ी कंपटीशन देखने को मिली.

Published at : 16 Feb 2026 09:26 AM (IST)
