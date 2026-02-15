1 लीटर में चलती है 65 KM, Hero Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत 65 हजार रुपये

भारतीय बाजार में कम्यूटर बाइक सेगमेंट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. कम कीमत और शानदार माइलेज के साथ आने वाली बाइक्स रोज ऑफिस आने-जाने के लिए परफेक्ट रहती है. ऐसी ही एक बाइक Honda Shine भी है, जिसका सीधा मुकाबला Hero Splendor Plus से है,. आइए बाइक की डिटेल्स जानते हैं.

कितनी है Honda Shine 100 की कीमत?

Honda Shine 100 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 65,243 रुपये है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 77,111 रुपये तक जाती है. कीमत शहर के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी यह Hero Splendor Plus से लगभग 10,000 रुपये सस्ती पड़ती है. कम बजट में बाइक खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि कम कीमत में उन्हें होंडा की क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है.

Honda Shine 100 की पावर

Honda Shine 100 में 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें PGM-FI और eSP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 7.38 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो शहर की रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतर है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो ट्रैफिक में स्मूद और झटके-रहित राइड का एक्सपीरियंस देता है. सिर्फ 99 किलो वजन होने के कारण बाइक को संभालना आसान है और 85 kmph की टॉप स्पीड इसे एक बैलेंस्ड कम्यूटर बाइक बनाती है.

कितना है बाइक का माइलेज?

Honda Shine 100 की सबसे बड़ी पावर इसका माइलेज है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 65 kmpl का माइलेज देती है और कई यूजर्स को रियल लाइफ में भी 65 से 68 kmpl तक का माइलेज मिल रहा है. 9 लीटर का फ्यूल टैंक और eSP टेक्नोलॉजी का आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर इसे और भी ज्यादा किफायती बना देता है.

मेंटेनेंस के मामले में Honda Shine 100 बेहद किफायती है. इसकी सर्विस कॉस्ट लगभग 800 से 1,200 रुपये के बीच रहती है. साथ ही कंपनी 3 साल या 42,000 किमी की वारंटी देती है, जिससे यह लंबे समय तक बिना बड़ी परेशानी के चलने वाली बाइक बन जाती है.

