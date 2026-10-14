कार के ब्रेक पैड जल्दी घिसते हैं? अपनाएं ये 5 टिप्स

कार से जो लोग भी चलते हैं उन्हें कुछ जरूरी बातों का हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन कुछ लोग बस कार खरीद लेते हैं और उसे चलाते रहते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरे से कम नहीं है. क्योंकि हमेशा गाड़ी की देखभाल करनी चाहिए और समय-समय पर मिस्त्री से चेक कराना चाहिए. हालांकि इसके बाद भी कुछ छोटी गलतियों के चलते कार के ब्रेक पैड बहुत जल्दी ही घिस जाते हैं.

अगर आपके भी कार के ब्रेक पैड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो आपको अपनी ड्राइविंग की आदतों में कुछ सुधार करने की जरूरत है. बाजार में नए ब्रेक पैड डलवाना और उनकी फिटिंग का खर्च कई बार जेब पर भारी पड़ सकता है. चलिए जानते हैं उन 5 आसान और असरदार टिप्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने कार के ब्रेक पैड की उम्र लंबी कर सकते हैं.

बिना मतलब ना करें ब्रेक इस्तेमाल

ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ड्राइवर बिना बात के या बार-बार हल्के पैर से ब्रेक पैड पर दबाव बनाए रखते हैं. ऐसा करने से ब्रेक पैड्स और डिस्क के बीच लगातार घर्षण होता रहता है. जिससे वे बहुत जल्दी गर्म होकर घिस जाते हैं.

जबकि जरूरत पड़ने पर ही ब्रेक पैडल का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि स्पीड का अंदाजा लगाकर गाड़ी को नेचुरली धीमा होने दिया जाए. इस छोटी सी आदत को बदलकर आप अपने ब्रेक पैड्स की उम्र को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

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इंजन ब्रेकिंग का करें इस्तेमाल

आपको बता दें कि पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरते समय सिर्फ ब्रेक के भरोशे मत रहिए. आप ब्रेक के अलावा गियर डाउन करके इंजन ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल करें. जिससे गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रहती है. इससे इंजन ब्रेकिंग से ब्रेक सिस्टम पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और ब्रेक पैड्स घिसाव से बचे रहते हैं.

इससे न केवल ब्रेक की लाइफ बढ़ती है बल्कि खतरनाक रास्तों पर गाड़ी पर बेहतर कंट्रोल भी रहता है. अनुभवी ड्राइवर हमेशा इस तकनीक का उपयोग करके अपने गाड़ियों के ब्रेक्स को सुरक्षित रखते हैं.

फालतू का वजन ने बढ़ाए

जबकि इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि अक्सर लोग अपनी कार की बूट स्पेस में या सीटों पर बहुत सारा अनावश्यक सामान हमेशा के लिए भरकर रखते हैं. जिसे गाड़ी पर लोड बढ़ जाता है और लोड बढ़ने से जब आप ब्रेक लगाते ब्रेड पैड पर भी लोड पड़ता है.

भारी वजन वाली गाड़ी को रोकने में ब्रेक सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ता है. जिससे वे जल्दी खराब होने लगते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी से बेमतलब का भारी सामान बाहर निकाल दें और केवल जरूरत का सामान ही रखें. इससे न केवल ब्रेक पैड सुरक्षित रहेंगे बल्कि गाड़ी का माइलेज भी बेहतर होगा.

स्पीड का रखें ध्यान

ऐसा देखा जाता है कि कुछ ड्राइवर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और फिर अचानक जोर से ब्रेक लगा देते हैं. जब आप तेज स्पीड से चलकर अचानक ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड्स पर अचानक बहुत ज्यादा घर्षण और गर्मी पैदा होती है. इस तेज प्रक्रिया से पैड्स बहुत तेजी से कटने और घिसने लगते हैं. जिससे उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है. इस लिए हमेशा संतुलित गति से ड्राइव करें.

ब्रेक फ्लूइड की कराते रहें जांच

जानकारी दें दे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार का ब्रेक पैड काफी लंबे समय तक चले तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि आपकी कार का पूरा ब्रेक सिस्टम अच्छी स्थिति में काम कर रहा है या नहीं. इसलिए समय-समय पर ब्रेक ऑयल के लेवल और उसकी गुणवत्ता की जांच करवाते रहें. क्योंकि पुराना तेल सिस्टम को कमजोर कर सकता है.

जबकि अगर ब्रेक पैड में किसी तरह की आवाज या घिसाव महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे मैकेनिक से इसकी जांच कराएं. छोटी सी समस्या को समय पर ठीक करवा लेने से बड़े और महंगे नुकसान से बचा जा सकता है. इन सभी आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपनी कार के ब्रेक्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं.

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