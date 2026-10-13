Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोEV चलाना सस्ता, पर Repair महंगी? Insurance के आंकड़ों में खुलासा

EV चलाना सस्ता, पर Repair महंगी? Insurance के आंकड़ों में खुलासा

Policybazaar के आंकड़ों के अनुसार, 10–15 लाख रुपये की EVs के औसत इंश्योरेंस क्लेम पेट्रोल-डीजल कारों से 14% ज्यादा रहे. जानें मरम्मत खर्च, मानसून के जोखिम और जरूरी इंश्योरेंस कवर

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक कारों को अक्सर पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट वाला विकल्प माना जाता है. लेकिन दुर्घटना के बाद मरम्मत का खर्च कितना हो सकता है, यह भी कार खरीदने से पहले समझना जरूरी है. Policybazaar के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 10 से 15 लाख रुपये की कीमत वाली कारों के पहले तीन साल के दौरान इलेक्ट्रिक कारों के औसत इंश्योरेंस क्लेम की रकम 41,543 रुपये रही. 

वहीं, इसी कीमत की पेट्रोल और डीजल कारों के लिए यह आंकड़ा 36,185 रुपये था. यानी इलेक्ट्रिक कारों के औसत क्लेम की रकम करीब 14 प्रतिशत ज्यादा रही. यह तुलना बड़े नुकसान वाले क्लेम को शामिल किए बिना की गई है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर EV की मरम्मत महंगी होगी, लेकिन यह आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय इंश्योरेंस और मरम्मत के खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: MG Windsor EV का नया Edition खास, पीछे बैठने वालों के लिए Rear Screen

 

EV की Repair पर ज्यादा खर्च क्यों आता है.

इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं. इनमें से किसी महंगे हिस्से को नुकसान पहुंचने पर मरम्मत या बदलाव का खर्च बढ़ सकता है. Policybazaar के मुताबिक, मॉडल के आधार पर बैटरी बदलने की लागत कार की कुल कीमत के 40 से 50 प्रतिशत तक हो सकती है. इसके अलावा, बैटरी को ठंडा रखने वाला सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से भी मरम्मत का खर्च बढ़ा सकते हैं. कुछ मरम्मत के लिए खास उपकरणों और प्रशिक्षित तकनीशियनों की जरूरत होती है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर छोटी दुर्घटना में बैटरी बदलनी पड़ेगी. वास्तविक खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि कार के किस हिस्से को कितना नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत संभव है या नहीं. 

बारिश में बढ़ सकता है Insurance Claim का खर्च.

रिपोर्ट के अनुसार, मानसून के दौरान इलेक्ट्रिक कारों के औसत इंश्योरेंस क्लेम की रकम करीब 65,000 रुपये तक पहुंच जाती है. बाकी साल में यह औसतन लगभग 52,000 रुपये बताई गई है. यानी बारिश के मौसम में क्लेम की औसत रकम करीब 25 प्रतिशत ज्यादा रही. जलभराव, बाढ़ और पानी से होने वाले नुकसान की वजह से यह खर्च बढ़ सकता है. हालांकि, हर तरह का पानी से जुड़ा नुकसान इंश्योरेंस में कवर हो, यह जरूरी नहीं है. कवरेज पॉलिसी की शर्तों और चुने गए ऐड-ऑन पर निर्भर करता है. आंकड़ों में यह भी सामने आया कि EV मालिकों के बीच बैटरी प्रोटेक्शन कवर लेने का चलन बढ़ा है. पिछले छह महीनों में यह हिस्सा 51 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया. 

EV Insurance लेते समय किन बातों का रखें ध्यान.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को केवल सबसे सस्ता इंश्योरेंस प्लान चुनने के बजाय उसकी कवरेज भी ध्यान से देखनी चाहिए. पॉलिसी में बैटरी से जुड़े नुकसान, पानी के कारण होने वाली क्षति, डिडक्टिबल और अन्य अपवादों की जानकारी पढ़ना जरूरी है. बैटरी प्रोटेक्शन, जीरो डेप्रिसिएशन, रोडसाइड असिस्टेंस और कंज्यूमेबल्स कवर जैसे ऐड-ऑन जरूरत के हिसाब से उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनकी शर्तें और कीमत अलग-अलग हो सकती हैं. यह भी जांचें कि आपके शहर में बीमा कंपनी के नेटवर्क में ऐसे गैराज उपलब्ध हैं या नहीं, जहां इलेक्ट्रिक कार की मरम्मत की सुविधा हो. ध्यान रहे कि आंकड़े केवल 10 से 15 लाख रुपये की कारों के शुरुआती तीन साल और बड़े नुकसान वाले क्लेम को छोड़कर की गई तुलना पर आधारित हैं. इसलिए हर मॉडल और हर पॉलिसी का खर्च अलग हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Jeep Wrangler के 2 नए Editions लॉन्च, कीमत ₹73.55 लाख से शुरू

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Auto News EVs POLICYBAZAAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
MG Windsor EV का नया Edition खास, पीछे बैठने वालों के लिए Rear Screen
MG Windsor EV का नया Edition खास, पीछे बैठने वालों के लिए Rear Screen
ऑटो
VLF Strada स्कूटर लॉन्च, फीचर्स और रेंज जानकर रह जाएंगे हैरान
VLF Strada स्कूटर लॉन्च, फीचर्स और रेंज जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
Jeep Wrangler के 2 नए Editions लॉन्च, कीमत ₹73.55 लाख से शुरू
Jeep Wrangler के 2 नए Editions लॉन्च, कीमत ₹73.55 लाख से शुरू
ऑटो
लोक अदालत में कौन-से चालान नहीं होते माफ? एक क्लिक में जानें डिटेल
लोक अदालत में कौन-से चालान नहीं होते माफ? एक क्लिक में जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Prithvi Shaw और Akriti Agarwal का Patch-Up! Engagement टूटने के बाद फिर शुरू हुई Love Story
सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोसाईगंज: अभय सिंह की BJP में एंट्री से खब्बू तिवारी का क्या होगा? कहीं बिगड़ न जाए गणित
गोसाईगंज: अभय सिंह की BJP में एंट्री से खब्बू तिवारी का क्या होगा? कहीं बिगड़ न जाए गणित
इंडिया
'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई
'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में गजब का उत्साह... 12 दिन में 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन
2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में गजब का उत्साह... 12 दिन में 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन
इंडिया
जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने वाले CJP नेता हिरासत में, दीपके बोले- ये कब से गैरकानूनी?
जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने वाले CJP नेता हिरासत में, दीपके बोले- ये कब से गैरकानूनी?
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
आशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'
आशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'
शिक्षा
रेलवे NTPC ग्रेजुएट CBT 1 की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा
रेलवे NTPC ग्रेजुएट CBT 1 की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget