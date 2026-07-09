India Australia CEO Forum: वैश्विक अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत को भारत की विकास यात्रा का साझेदार बनने का आह्वान किया है. मेलबर्न में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार हैं. उन्होंने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया.

मेलबर्न में भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेलबर्न में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित किया और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया.

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प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि भारत का विशाल बाजार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता दोनों देशों के लिए 'विन-विन पार्टनरशिप' का आधार बन सकती है.

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया हैं भरोसेमंद साझेदार

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट जैसे दौर से गुजर रही है. ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में साथ आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी-अपनी ताकत का उपयोग करते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए मजबूत आधार तैयार किया है.

ECTA समझौते से दोगुना हुआ भारतीय निर्यात

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में रिकॉर्ड समय में हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ECTA) का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इस समझौते ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दी है. इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात दोगुना हो गया है और दोनों देशों के कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिला है.

MEA ने बताया मजबूत हो रही आर्थिक साझेदारी

विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सीईओ फोरम को संबोधित किया. विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, सुधार आधारित कारोबारी माहौल और तेजी से विकसित हो रहे नवाचार तंत्र का उल्लेख किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

2012 से सक्रिय है भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम वर्ष 2012 से सक्रिय है. वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज ने इसे दोबारा शुरू किया था. यह फोरम व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की सरकारों को सुझाव देता है. फोरम की वार्षिक बैठक होती है और पूरे वर्ष दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में भी दिया संबोधन

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के दौरान आयोजित इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के उद्योग जगत की मौजूदगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के साझा विश्वास और साझा आकांक्षाओं को दर्शाती है. उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया.