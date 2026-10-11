बाइक की चेन से आ रही आवाज, अनदेखी पड़ सकती है भारी

अगर आपकी बाइक चलाते समय चेन से खटखट या घर्र-घर्र की आवाज आ रही है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें. कई बार चेन में लुब्रिकेशन की कमी, गलत टेंशन या गंदगी जमा होने के कारण ऐसी आवाज आने लगती है. वहीं, चेन और स्प्रोकेट के घिस जाने पर भी यह समस्या हो सकती है. बाइक की चेन इंजन की पावर को पिछले पहिये तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है.

इसलिए इसकी सही देखभाल न सिर्फ बाइक की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, बल्कि सुरक्षित राइडिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है. अगर आवाज लगातार आ रही है या बाइक चलाते समय झटके महसूस हो रहे हैं, तो चेन की जांच करवाना बेहतर है. समय पर समस्या पहचानने से बड़ी खराबी और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है.

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चेन सूखी या गंदी तो नहीं.

बाइक की चेन पर धूल, मिट्टी और पुराना ग्रीस जमा होने से उसकी आवाज बढ़ सकती है. अगर चेन सूखी दिखाई दे रही है या उस पर जंग लगी है, तो उसे साफ करके सही चेन लुब्रिकेंट लगाना जरूरी है. हालांकि, हर आवाज का कारण लुब्रिकेशन की कमी नहीं होता. सफाई और लुब्रिकेशन के लिए अपनी बाइक के मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें. चेन साफ करते समय बाइक का इंजन बंद रखें और चलते हुए पहिये या चेन को हाथ से छूने से बचें.

चेन की टेंशन और स्प्रोकेट चेक करें.

चेन बहुत ढीली या जरूरत से ज्यादा टाइट होने पर भी आवाज कर सकती है. ज्यादा ढीली चेन उछल सकती है, जबकि ज्यादा टाइट चेन चेन और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. चेन की सही ढील हर बाइक के मॉडल के अनुसार अलग होती है, इसलिए मैनुअल में बताई गई सीमा के हिसाब से इसकी जांच करवाएं. साथ ही, स्प्रोकेट के दांत अगर नुकीले, मुड़े हुए या असमान रूप से घिसे दिखाई दें, तो मैकेनिक से जांच कराएं. घिसी हुई चेन और स्प्रोकेट को साथ बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

कब तुरंत मैकेनिक को दिखाएं.

अगर चेन से लगातार तेज आवाज आ रही है, उसमें जंग या टूटे हुए लिंक दिख रहे हैं, या बाइक चलाते समय झटके महसूस होते हैं, तो समस्या को नजरअंदाज न करें. चेन का बहुत ज्यादा घिसना या खराब होना राइडिंग के दौरान गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है. ऐसी स्थिति में बाइक चलाना जारी रखने के बजाय सुरक्षित जगह पर रुकें और मैकेनिक से जांच करवाएं. केवल आवाज बंद करने के लिए चेन को जरूरत से ज्यादा टाइट करना सही उपाय नहीं है. नियमित सफाई, सही लुब्रिकेशन और समय पर टेंशन की जांच से चेन और स्प्रोकेट की उम्र बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

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