गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTraffic Police के रोकते ही ये गलती न करें, वरना बढ़ सकता है चालान

Traffic Police के रोकते ही ये गलती न करें, वरना बढ़ सकता है चालान

ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर भूलकर भी न करें ये गलतियां. जानिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान से बचने और अपने अधिकारों की रक्षा के आसान नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में आप जब भी बाइक या कार चलाते हो और आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कभी न कभी जरूर रोका होगा. कई बार नियमित जांच या फिर किसी छोटी-सी ट्रैफिक चूक के कारण पुलिसकर्मी आपको किनारे रुकने का इशारा कर देते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि गाड़ी रुकते ही घबराहट या गुस्से में आकर लोग कुछ ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं. जिससे मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ जाता है.

बता दें कि, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है. जब भी कोई पुलिसकर्मी आपको रोके तो आप समझदारी से काम लें. क्योंकि, पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करना, कागजात न दिखाना या भागने की कोशिश करना आपकी जेब और आपकी सुरक्षा दोनों पर भारी पड़ सकता है. चलिए जानते हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर तुरंत ध्यान में रखने वाली सबसे अहम बातें.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
ऑटो
टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी तो नहीं लगेगा टोल, जानें सच्चाई
टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी तो नहीं लगेगा टोल, जानें सच्चाई
ऑटो
थार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स
थार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स
ऑटो
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना

बेवजह बहस करने से बचें

बता दें कि, ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर लोग सबसे पहली और बड़ी गलती करते हैं वह है गुस्सा दिखाना या पुलिसकर्मी से गलत भाषा में बात करना. कानून के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी से बदतमीजी करना या उनके काम में बाधा डालना अलग से एक कानूनी अपराध है.

अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो भी शांत रहकर अपनी बात रखें. बदतमीजी करने पर ऑन-ड्यूटी ऑफिसर आपका ऑन-द-स्पॉट चालान काटने के साथ-साथ पुलिस स्टेशन ले जाने का कदम भी उठा सकते हैं.

Traffic Police के रोकते ही ये गलती न करें, वरना बढ़ सकता है चालान

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी तो नहीं लगेगा टोल, जानें सच्चाई

भागने की गलती न करें

अक्सर यह भी देखा जाता है कई बार लोग चालान के डर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देखकर गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं. यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसा करने से न केवल सड़क पर बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है बल्कि ट्रैफिक कैमरे या वहां मौजूद अन्य कर्मी आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके हिट एंड रन या रैश ड्राइविंग के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं. इसमें आपका भारी-भरकम ई-चालान कट सकता है और लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द हो सकता है. इस लिए कभी भी ऐसी हालत में भागने की कोशिश कभी न करें.

Traffic Police के रोकते ही ये गलती न करें, वरना बढ़ सकता है चालान

AI Generated Image

कागजात न होने पर डरें नहीं

वहीं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या बीमा के दस्तावेज मौजूद नहीं हैं. तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार के नियमानुसार, आप DigiLocker या mParivahan मोबाइल ऐप में रखे डिजिटल दस्तावेजों को दिखा सकते हैं.

जो पूरी तरह से वैध माने जाते हैं. कागजात न होने की स्थिति में पुलिसकर्मी से विनम्रतापूर्वक बात करें और ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करवाएं. तुरंत मना करने से बिना डॉक्यूमेंट्स का चालान कट सकता है.

अपने अधिकारों की जानकारी रखें

आपको बता दें कि, मोटर वाहन कानून के अनुसार, केवल सब-इंस्पेक्टर या उससे उच्च पद के अधिकारी ही मौके पर चालान काटने या जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत होते हैं.

हेड कांस्टेबल केवल आपका वाहन रोककर दस्तावेज चेक कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी पुलिसकर्मी को बिना किसी वैध कारण के आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है. यदि आपके पास सभी सही कागजात हैं तो अपने अधिकारों को समझें और शांति से बात निपटाएं.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल से आगे बढ़ी मारुति, शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
ऑटो
टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी तो नहीं लगेगा टोल, जानें सच्चाई
टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी तो नहीं लगेगा टोल, जानें सच्चाई
ऑटो
थार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स
थार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स
ऑटो
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
इंडिया
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
क्रिकेट
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर, नेपाल ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर, नेपाल ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
बिहार
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget