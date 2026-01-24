एक्सप्लोरर
Tata Punch की सबसे बड़ी ताकत हैं ये 5 सेफ्टी फीचर्स, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
Tata Punch फेसलिफ्ट को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो बजट में एक मजबूत और सुरक्षित कार चाहते हैं.आइए इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानते हैं.
भारत में हाल ही में लॉन्च हुई 2026 Tata Punch फेसलिफ्ट ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. इस कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों कैटेगरी में पूरे 5-स्टार मिले हैं. इसके साथ ही टाटा पंच उन चुनिंदा कारों में शामिल हो गई है, जिन्हें परफेक्ट सेफ्टी स्कोर मिला है. माइक्रो SUV सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति फ्रॉन्क्स, सिट्रोएन C3, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट किगर जैसी गाड़ियों से होता है.
360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा से मिलती है पूरी नजर
- नई Tata Punch में 360-डिग्री सराउंड व्यू HD कैमरा दिया गया है, जो कार के चारों तरफ का पूरा व्यू दिखाता है. इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है, जिससे तंग जगहों पर पार्किंग और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान हो जाती है. यह फीचर नए ड्राइवर्स के लिए खास तौर पर काफी मददगार साबित होता है.
हाई-स्ट्रेंथ बॉडी शेल बनाती है इसे मजबूत
- Tata Punch की सबसे बड़ी ताकत इसका हाई-स्ट्रेंथ बॉडी शेल है. यह बॉडी स्ट्रक्चर टक्कर के समय झटके की एनर्जी को सोख लेता है और केबिन के अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित रखता है. यह बॉडी यात्रियों के चारों ओर एक मजबूत सेफ्टी केज तैयार करती है, जो क्रैश के दौरान कार के अंदर के ढांचे को बिगड़ने से बचाती है.
6 एयरबैग से मिलती है चारों तरफ सुरक्षा
- 2026 Tata Punch में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं. इनमें आगे के दो एयरबैग, साइड एयरबैग और कर्टन एयरबैग शामिल हैं. ये एयरबैग एक्सीडेंट की स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों को हर दिशा से सेफ्टी देते हैं.
हिल डिसेंट कंट्रोल और ESP बढ़ाते हैं कंट्रोल
- इस कार में हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है, जिससे ढलान पर उतरते समय कार अपने आप कंट्रोल में रहती है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP अचानक फिसलन या तेज मोड़ पर कार को बैलेंस रखता है और हादसे की संभावना को काफी हद तक कम करता है.
