हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSafety Rating Cars: 5-स्टार सेफ्टी और एडवांस फीचर्स के साथ आती हैं ये कारें, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Safety Rating Cars: 5-स्टार सेफ्टी और एडवांस फीचर्स के साथ आती हैं ये कारें, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Safety Rating Cars: अगर आप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम आने वाली है. यहां हम आपको कुछ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कारों के बारे में बताने जा रहे हैं,

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं. ऐसे में अब कार कंपनियों की भी यह बड़ी जिम्मेदारी है कि गाड़ियों में लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए. लोग भी गाड़ी खरीदते वक्त ये चेक करते हैं कि जो कार हम खरीदने जा रहे हैं वो कितनी सेफ है?

अगर आप किसी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके बेहद काम आने वाली है. यहां हम आपको कुछ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप खरीदने पर विचार कर सकते हैं. 

Toyota Innova Hycross

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस भारत की पॉपुलर MPV है, जिसे Bharat NCAP की ओर से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. इसमें 6 एयरबैग, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

Tata Harrier EV

टाटा हैरियर EV को भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV में गिना जाता है. इसे Adult Safety के लिए 32 में से 32 और Child Safety के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं. इसकी सुरक्षा विशेषताओं में 7 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 540° क्लियर व्यू, 360° 3D कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), SOS कॉल फंक्शन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं.

Maruti Dzire

मारुति सुजुकी डिजायर भारत की पहली ऐसी सेडान बन गई है जिसे Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है. यह कार वर्षों से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान भी रही है. इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और इसमें ESP+, हिल होल्ड असिस्ट, 360° कैमरा, ABS+EBD और TPMS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Kia Syros

किआ साइरोस एक नई SUV है जिसे Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है. इसे Adult Safety के लिए 30.21/32 और Child Safety के लिए 44.42/49 अंक मिले हैं. इसमें लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM) और 20 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

Skoda Kylaq

स्कोडा काइलाक को भी Bharat NCAP ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. इसे एडल्ट प्रोटेक्शन में 30.88 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45 अंक मिले हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल-ओवर प्रोटेक्शन, हिल होल्ड कंट्रोल और मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग जैसे कुल 25 एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:-

Kia Syros या Mahindra XUV 3XO: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर 

Published at : 24 Jan 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Affordable Cars Maruti Dzire Toyota Innova Hycross 5-Star Safety Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

J&K Weather Update: Jammu-Kashmir में भारी बर्फबारी, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद | Snowfall
Weather Update: बर्फीली हवाओं से कांपा Delhi-NCR, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी! | Winter | Snowfall
Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हाइटेक सुरक्षा, AI स्मार्ट चश्मे और 30000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Air Pollution In India: वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े
वायु प्रदूषण से भारत में हर दिन 4657 मौतें, सामने आए डराने वाले आंकड़े
शिक्षा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्षद Sahar Shaikh, जिनके भड़काऊ भाषण हो रहे वायरल?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget