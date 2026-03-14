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हिंदी न्यूज़ऑटोकैब में लगाने के लिए ढूंढ रहे कोई सस्ती कार? इन कारों को तुरंत खरीदने का बना लेंगे प्लान!

कैब में लगाने के लिए ढूंढ रहे कोई सस्ती कार? इन कारों को तुरंत खरीदने का बना लेंगे प्लान!

Affordable Cars for Cab Service: अगर आप टैक्सी में चलाने के लिए कम बजट में कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इन किफायती कारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Mar 2026 09:32 AM (IST)
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आज के समय में बहुत से लोग Ola, Uber या दूसरे कैब सर्विस प्लेटफॉर्म में गाड़ी लगाकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, लेकिन कैब शुरू करने से पहले सही कार चुनना भी बेहद जरूरी है. ऐसे में आपके लिए ऐसी कार खरीदना बेस्ट है, जो अच्छे माइलेज,के साथ कम मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे. ऐसी कारें कम खर्च में ज्यादा चलती हैं और ड्राइवर को ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद करती हैं. भारतीय बाजार में आपके लिए कई ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिनकी कीमत लगभग 6.24 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Dzire Tour S

भारतीय बाजार में सबसे लोकप्रिय कार Maruti Dzire Tour S मानी जाती है. यह कार टैक्सी ड्राइवर्स के बीच काफी पसंद की जाती है क्योंकि इसका माइलेज अच्छा है और मेंटेनेंस खर्च भी कम आता है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 26 किलोमीटरनऔर CNG पर करीब 34 किलोमीटर तक माइलेज देता है. इसकी कीमत लगभग 6.24 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है.

Maruti Wagon R

इसके साथ ही अगर किसी इंसान का बजट कम है और शहर में टैक्सी चलाना चाहता है, तो Maruti Wagon R भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. यह कार लगभग 4.98 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल पर लगभग 25 किलोमीटर और CNG पर करीब 34 किलोमीटर माइलेज देता है.

Hyundai Aura

इसके अलावा आपके लि कम बजट और प्रीमियम लुक के लिए Hyundai Aura भी बेहतर ऑप्शन है. इस कार की कीमत लगभग 5.98 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल पर लगभग 24.7 किलोमीटर और CNG पर करीब 28 किलोमीटर माइलेज देता है. इसका इंजन काफी स्मूद और सस्पेंशन आरामदायक होता है, जिससे लंबी यात्रा में यात्रियों को ज्यादा आराम मिलता है.

Maruti Ertiga

इसके अलावा टैक्सी के लिए Maruti Ertiga भी बेहतरीन विकल्प है. यह 7-सीटर कार है, इसलिए परिवार के साथ यात्रा के लिए काफी लोकप्रिय है. इसकी कीमत लगभग 8.80 लाख से 12.94 लाख रुपये के बीच है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल पर लगभग 20.51 और CNG पर करीब 26.11 किलोमीटर माइलेज देता है. इसमें 360° कैमरा, थर्ड-रो AC वेंट्स और LED हेडलाइट जैसे फीचर भी मिलते हैं.

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Published at : 14 Mar 2026 09:31 AM (IST)
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Maruti Ertiga Cab Service Hyundai Aura WagonR Affordable Cars Maruti Dzire
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