पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ये इलेक्ट्रिक कारें बेहद किफायती ऑप्शन, 400 KM से ज्यादा रेंज

आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. यही वजह है कि अब भारत में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज भी बढ़ने लगा है. ऐसे में लोग ऐसी कारें खरीदना चाहते हैं, जो सस्ती होने के साथ ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट भी रखती हो. अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो 10 लाख रुपये से कम कीमत में आते हैं. इनमें कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम शामिल हैं.

ये इलेक्ट्रिक कारें आपके लिए रहेंगी बेस्ट

पहली कार Tata Tiago EV है. इसे भारत की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार माना जाता है. EV की शुरुआती कीमत करीब 7.99 लाख रुपये है. इस कार में दो बैटरी विकल्प 19.2 kWh और 24 kWh मिलते हैं. इनकी रेंज लगभग 223 किलोमीटर से लेकर 293 किलोमीटर तक बताई जाती है. गाड़ी में 7-इंच टचस्क्रीन, हरमन साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे यह कार फीचर्स और रेंज के मामले में अच्छा संतुलन देती है.

आम आदमी के लिए दूसरी इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV है. यह गाड़ी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. MG Comet EV की कीमत 4.99 लाख रुपये (बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के साथ) से शुरू होती है, जबकि सामान्य कीमत करीब 7 लाख रुपये के आसपास होती है. इसमें 17.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 230 किलोमीटर तक चल सकती है.

MG Comet EV में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डुअल एयरबैग और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. यह EV खासतौर पर शहर में रोजाना चलाने के लिए बेहतर मानी जाती है.

लिस्ट में ये कार भी शामिल

तीसरी कार Tata Punch EV है, जो एक इलेक्ट्रिक SUV है और फीचर्स- सेफ्टी के मामले में काफी मजबूत मानी जाती है. टाटा पंच ईवी की शुरुआती कीमत लगभग 9.99 लाख रुपये है. यह कार दो बैटरी विकल्पों 25 kWh और 35 kWh में आती है. इनमें से बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर लगभग 421 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे कई आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं. साथ ही इसे सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है.

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