कार की सर्विस कराने जा रहे हैं तो ये चीजें जानना बेहद जरूरी, वरना बाद में पछताएंगे

हर कोई चाहता है कि उसकी कार बीच रास्ते में धोखा न दे. ऐसे में अगर आपके पास कार है तो उसकी समय-समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी हो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्विस के पूरे पैसे देने के बाद भी गाड़ी की सही तरह से सर्विस नहीं होती. इसलिए जब भी आप अपनी कार सर्विस कराने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. इससे आपकी कार भी अच्छी तरह ठीक होगी और ज्यादा खर्च भी नहीं होगा.

इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

सबसे पहले, सर्विस सेंटर जाने से पहले अगर आपकी कार में कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे आवाज आना, ब्रेक ठीक से न लगना या कोई और गड़बड़ी हो तो उसे पहले से ही नोट कर लें. जब आप गाड़ी मैकेनिक को दें तो उसे सारी समस्याएं बता दें. इससे मैकेनिक को पता रहेगा कि किन चीजों पर खास ध्यान देना है और वह सही तरीके से उन्हें ठीक कर सकेगा.

दूसरी बात, कोशिश करें कि सर्विस के समय आप अपनी कार पर नजर रखें. कई लोग गाड़ी देकर वहां से चले जाते हैं या आराम से बैठ जाते हैं. लेकिन अगर आप बीच-बीच में जाकर अपनी गाड़ी की जांच देखते रहेंगे और मैकेनिक को समस्या याद दिलाते रहेंगे तो काम सही तरीके से होने की संभावना ज्यादा रहती है.

तीसरी जरूरी बात यह है कि अगर सर्विस के दौरान कार का कोई पार्ट या ऑयल बदला जा रहा है तो उसके बारे में जानकारी जरूर लें. मैकेनिक से पूछें कि कौन-सी कंपनी का पार्ट या कौन-सा ऑयल डाला जा रहा है. इससे आपको उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा और आप खराब या सस्ते पार्ट्स लगने से बच सकते हैं.

जब सर्विस के बाद आपको बिल दिया जाए तो उसे ध्यान से चेक करें. कई बार जल्दबाजी में लोग बिल देखे बिना पैसे दे देते हैं और उसमें सामान या गलत हिसाब भी जोड़ दिया जाता है. इसलिए बिल को अच्छी तरह पढ़कर ही भुगतान करें, ताकि आपकी जेब पर इसका बोझ न पड़े.

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