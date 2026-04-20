भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata Nexon पहले से ही एक मजबूत नाम है, लेकिन अब Kia ने अपनी नई 2026 Syros लॉन्च कर दी है, जो सीधे Nexon को टक्कर देती है. Kia ने इस बार Syros को ज्यादा प्रीमियम और फीचर-लोडेड बनाया है, साथ ही इसकी शुरुआती कीमत भी कम कर दी है, जिससे यह ग्राहकों के लिए और अट्रैक्टिव बन गई है. नई Kia Syros की शुरुआती कीमत 8.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो पहले से करीब 27,000 रुपये कम है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि फीचर्स और वैल्यू के मामले में यह Nexon से आगे निकलती है या नहीं.

कौन दिखती है ज्यादा प्रीमियम?

नई Kia Syros का डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव बनाया गया है. इसके फ्रंट में नया बंपर, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं. साइड में 17-इंच के नए अलॉय व्हील्स और नियोन ब्रेक कैलीपर्स इसे काफी स्टाइलिश बनाते हैं. पीछे की तरफ भी नया बंपर और LED स्टॉप लैंप दिया गया है. वहीं Tata Nexon का डिजाइन भी फेसलिफ्ट के बाद काफी मॉडर्न हो चुका है. इसमें कूपे जैसा स्टाइल और मजबूत बॉडी डिजाइन मिलता है. हालांकि लुक के मामले में Syros ज्यादा फ्रेश और प्रीमियम फील देती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स के मामले में 2026 Kia Syros काफी आगे नजर आती है. इसमें 30-इंच की बड़ी पैनोरमिक डिस्प्ले दी गई है, जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों शामिल हैं. इसके अलावा इसमें ड्यूल पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और पीछे की सीटों को एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है. इस कार में 80 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स और OTA अपडेट की सुविधा भी दी गई है, जो इसे हाई-टेक बनाती है. वहीं Tata Nexon में भी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन Syros की बड़ी स्क्रीन और ज्यादा टेक्नोलॉजी इसे आगे ले जाती है.

इंजन और वेरिएंट्स में कितना फर्क?

Kia Syros में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं, जिनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन कंपनी ने नए वेरिएंट्स जैसे HTE, HTE(O), HTK+(O) और HTX(O) जोड़े हैं. खास बात यह है कि अब डीजल ऑटोमैटिक का विकल्प सस्ते वेरिएंट HTK+ से ही मिलने लगता है, जिसकी कीमत 12.73 लाख रुपये से शुरू होती है. दूसरी तरफ Tata Nexon में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्प मिलते हैं, जो इसे ज्यादा वर्सेटाइल बनाते हैं. परफॉर्मेंस के मामले में दोनों कारें बेहतर हैं, लेकिन विकल्पों के कारण Nexon थोड़ी आगे रहती है.

कीमत और वैल्यू

नई Kia Syros की शुरुआती कीमत 8.39 लाख रुपये है, जो इसे पहले से ज्यादा किफायती बनाती है. कम कीमत में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलना इसकी सबसे बड़ी खासियत है. वहीं Tata Nexon भी अपने सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी SUV मानी जाती है. लेकिन अगर आप ज्यादा फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Syros एक बेहतर डील बन सकती है.

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