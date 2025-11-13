हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 Hyundai Venue vs Maruti Brezza: कौन सी SUV होगा बेहतर सौदा? खरीदने से पहले जान लें डिटेल्स

2025 Hyundai Venue और Maruti Brezza दोनों SUVs में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन सेफ्टी टेक्नोलॉजी के मामले में Venue आगे है. आइए दोनों की कीमत, फीचर्स, माइलेज के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है. इस सेगमेंट में दो नाम-Hyundai Venue और Maruti Brezza सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं. दोनों कंपनियां भारत के टॉप ऑटो ब्रांड्स में गिनी जाती हैं, लेकिन सवाल येी है कि 2025 में इनमें से कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है. आइए दोनों की कीमत, फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज पर नजर डालते हैं.

 वेन्यू सस्ती, ब्रेजा थोड़ी महंगी

  • Hyundai Venue 2025 की शुरुआती कीमत 7.90 लाख (HX2 1.2 पेट्रोल MT) से शुरू होती है. ये Maruti Brezza से करीब 36,000 सस्ती है. Venue का टॉप मॉडल 15.69 लाख (HX10 DT डीजल AT) तक जाता है. वहीं, Maruti Brezza की शुरुआती कीमत 8.26 लाख (LXi पेट्रोल) है और इसका टॉप वेरिएंट 13.01 लाख (ZXi+ AT DT) तक पहुंचता है. ब्रेजा की खास बात ये है कि इसमें CNG ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है. अगर आप किफायती SUV चाहते हैं, तो वेन्यू थोड़ी सस्ती है, जबकि ब्रेजा में वैरायटी के ज़्यादा विकल्प हैं.

इंटीरियर और कम्फर्ट

  • Hyundai Venue में अब दो बड़े 12.3-इंच (एक ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम) डिजिटल स्क्रीन दिए गए हैं. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स वेन्यू को बेहद आरामदायक बनाते हैं. नई वेन्यू में व्हीलबेस 20mm लंबा हो गया है, जिससे पीछे की सीट पर बैठने की जगह भी बढ़ गई है. वहीं, Maruti Brezza का इंटीरियर थोड़ा पुराना है, इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, और रियर एसी वेंट्स जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. ब्रेजा का बूट स्पेस 328 लीटर है, कुल मिलाकर, Venue ज्यादा मॉडर्न और हाई-टेक फील देती है, जबकि Brezza आराम और स्पेस पर ज्यादा फोकस करती है.

 

फीचर्स

  • फीचर्स की बात करें तो Hyundai Venue इस मुकाबले में आगे निकल जाती है. कंपनी ने इसमें लेवल-2 ADAS दिया है, जिसमें एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, BOSE 8-स्पीकर साउंड सिस्टम (N Line में), वायरलेस चार्जिंग और ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक भी इसमें मिलता है.

  • Maruti Brezza में फीचर्स कम हैं, लेकिन सभी जरूरी हैं. इसमें सनरूफ, HUD, 360 कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो Venue बेहतर विकल्प है, जबकि Brezza उन लोगों के लिए है जो सिंपलीसिटी को प्रायोरिटी देते हैं.

सेफ्टी – वेन्यू ज्यादा एडवांस्ड

  • दोनों SUVs में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन सेफ्टी टेक्नोलॉजी के मामले में Venue आगे है. वेन्यू में ADAS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स (हाई वेरिएंट्स में) दिए गए हैं. दूसरी ओर, Maruti Brezza में ESP, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, और 360 कैमरा जैसी सेफ्टी दी गई है, लेकिन ADAS फीचर की वजह से Venue ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी SUV मानी जाएगी.

  • Hyundai Venue का पेट्रोल वेरिएंट 18.5 से 20.36 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि इसका डीजल वेरिएंट 23 kmpl+ तक जाता है. Maruti Brezza पेट्रोल में 17.8 से 19.9 kmpl और CNG में 25 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है.

Published at : 13 Nov 2025 10:08 AM (IST)
